Хто такий апостол Петро і чому його кайдани стали святинею

У переказах сказано, що апостол Петро був учнем Ісуса Христа і братом Андрія Первозванного. Петро з Андрієм були рибалками. Одного разу, коли вони ловили рибу на озері неподалік від Назарета, Спаситель покликав їх у учні.

Петро – первоверховний апостол, він першим проголосив Ісуса Сином Божим і Месією. У Святому Писанні сказано, що святий був на горі Фавор з іншими учнями і бачив Преображення Господнє. Коли Ісуса після таємної вечері в Гефсиманському саду арештували, Петро, як і передбачав Христос, до світанку тричі відрікся від нього. Але потім розкаявся і був прощений. Після Воскресіння Ісуса Петро став проповідувати і очолив першу християнську громаду.

У 42 році н.е. імператор Ірод Агриппа велів схопити і ув’язнити апостола у темницю за проповідь. У в’язниці Петра скували двома залізними ланцюгами (веригами), але вночі, напередодні суду, ангел зняв з Петра кайдани і вивів його з темниці. Християни зберегли вериги як свідчення про чудо. Згідно з переказом, вони мали цілющу силу і лікували від недуг.

У 67 році в Римі Петра знову схопили, вже за наказом імператора Нерона – той був просто розлючений, що апостол навернув у християнство двох його улюблених дружин. Тоді ж Петра і стратили: на його прохання його розіп’яли на хресті вниз головою – апостол вважав, що не гідний померти такою ж смертю, як Господь.

До V століття вериги апостола Петра зберігалися в Єрусалимі, потім їх перенесли до Константинополя, а одну з ланцюгів імператриця Євдокія відправила в Рим як дар своїй доньці Євдоксії. Для святині побудували базиліку Сан-П’єтро-ін-Вінколі, що означає святий Петро в кайданах. Щорічно вериги апостола Петра виносять на поклоніння народу.

Ця традиція також підкреслює значення мучеництва і страждань у християнстві, а також символізує свободу, яку приносить віра, навіть через тяжкі випробування.

У цей день віруючі шанують святого Петра, молячись за його покровительство і прославлення його подвигів. До нього звертаються з проханнями зцілити від тяжких недуг, допомогти у життєвих проблемах і підказати вихід із складних ситуацій.

За юліанським календарем сьогодні день пам’яті великомученика Гордія Каппадокійського і пророка Малахії.

Прикмети на 16 січня: як дізнатися, що скоро піде сніг

За прикметами дня можна дізнатися про погоду на найближчі дні:

місяць на небі чистий і ясний – чекай посилення морозу;

весь день снігопад – теж до морозу;

сонце сідає за хмарами – піде сніг;

яка погода 16 січня – така буде і в березні.

В народі 16 січня – свято Петро-полукорм. Назвали його так тому, що в давнину до цього часу закінчувалася якраз половина зимових запасів, зокрема для домашніх тварин.

Що не можна робити сьогодні

Ображати будь-яких тварин.

Брати в руки гострі предмети – є ризик поранитися.

Лінуватися і ухилятися від роботи.

Але після обіду, за прикметами, не слід займатися важливими справами – всі вони закінчаться без результату.

Що можна робити сьогодні

Апостол Петро вважається покровителем домашньої худоби, тому до нього молилися про здоров’я корів та інших тварин, а також старалися добре нагодувати їх, прибрати в клітках, хліві тощо.

Також у цей день прийнято робити ревізію домашніх запасів і поповнювати їх, якщо потрібно.

За повір’ями, на Петра-полукорма потрібно добре попрацювати – всі зусилля принесуть успіх у справах протягом року.

Хто святкує іменини 16 січня

Іменини сьогодні за церковним календарем у Івана, Максима, Петра.

За старим стилем день ангела у Ірини, Гордія, Василя.

Талісманом людини, народженої 16 січня, є онікс. Здавна цей камінь вважався потужним талісманом від злих сил. Онікс захищає від пристріту, а також будь-яких магічних дій.