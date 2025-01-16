Хто такий апостол Петро і чому його кайдани стали святинею
У переказах сказано, що апостол Петро був учнем Ісуса Христа і братом Андрія Первозванного. Петро з Андрієм були рибалками. Одного разу, коли вони ловили рибу на озері неподалік від Назарета, Спаситель покликав їх у учні.
Петро – первоверховний апостол, він першим проголосив Ісуса Сином Божим і Месією. У Святому Писанні сказано, що святий був на горі Фавор з іншими учнями і бачив Преображення Господнє. Коли Ісуса після таємної вечері в Гефсиманському саду арештували, Петро, як і передбачав Христос, до світанку тричі відрікся від нього. Але потім розкаявся і був прощений. Після Воскресіння Ісуса Петро став проповідувати і очолив першу християнську громаду.
У 42 році н.е. імператор Ірод Агриппа велів схопити і ув’язнити апостола у темницю за проповідь. У в’язниці Петра скували двома залізними ланцюгами (веригами), але вночі, напередодні суду, ангел зняв з Петра кайдани і вивів його з темниці. Християни зберегли вериги як свідчення про чудо. Згідно з переказом, вони мали цілющу силу і лікували від недуг.
У 67 році в Римі Петра знову схопили, вже за наказом імператора Нерона – той був просто розлючений, що апостол навернув у християнство двох його улюблених дружин. Тоді ж Петра і стратили: на його прохання його розіп’яли на хресті вниз головою – апостол вважав, що не гідний померти такою ж смертю, як Господь.
До V століття вериги апостола Петра зберігалися в Єрусалимі, потім їх перенесли до Константинополя, а одну з ланцюгів імператриця Євдокія відправила в Рим як дар своїй доньці Євдоксії. Для святині побудували базиліку Сан-П’єтро-ін-Вінколі, що означає святий Петро в кайданах. Щорічно вериги апостола Петра виносять на поклоніння народу.
Ця традиція також підкреслює значення мучеництва і страждань у християнстві, а також символізує свободу, яку приносить віра, навіть через тяжкі випробування.
У цей день віруючі шанують святого Петра, молячись за його покровительство і прославлення його подвигів. До нього звертаються з проханнями зцілити від тяжких недуг, допомогти у життєвих проблемах і підказати вихід із складних ситуацій.
За юліанським календарем сьогодні день пам’яті великомученика Гордія Каппадокійського і пророка Малахії.
Прикмети на 16 січня: як дізнатися, що скоро піде сніг
За прикметами дня можна дізнатися про погоду на найближчі дні:
- місяць на небі чистий і ясний – чекай посилення морозу;
- весь день снігопад – теж до морозу;
- сонце сідає за хмарами – піде сніг;
- яка погода 16 січня – така буде і в березні.
В народі 16 січня – свято Петро-полукорм. Назвали його так тому, що в давнину до цього часу закінчувалася якраз половина зимових запасів, зокрема для домашніх тварин.
Що не можна робити сьогодні
- Ображати будь-яких тварин.
- Брати в руки гострі предмети – є ризик поранитися.
- Лінуватися і ухилятися від роботи.
- Але після обіду, за прикметами, не слід займатися важливими справами – всі вони закінчаться без результату.
Що можна робити сьогодні
- Апостол Петро вважається покровителем домашньої худоби, тому до нього молилися про здоров’я корів та інших тварин, а також старалися добре нагодувати їх, прибрати в клітках, хліві тощо.
- Також у цей день прийнято робити ревізію домашніх запасів і поповнювати їх, якщо потрібно.
- За повір’ями, на Петра-полукорма потрібно добре попрацювати – всі зусилля принесуть успіх у справах протягом року.
Хто святкує іменини 16 січня
- Іменини сьогодні за церковним календарем у Івана, Максима, Петра.
- За старим стилем день ангела у Ірини, Гордія, Василя.
Талісманом людини, народженої 16 січня, є онікс. Здавна цей камінь вважався потужним талісманом від злих сил. Онікс захищає від пристріту, а також будь-яких магічних дій.