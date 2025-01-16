Свята 16 січня

День пам’яті Кіборгів

Це особливий день для пам’яті українських військовослужбовців, які брали участь в обороні Донецького аеропорту під час війни на сході України. У січні 2015 року, після кількох місяців запеклих боїв, українські війська залишили Донецький аеропорт, що став символом мужності та відданості. Оборонці отримали прізвисько «кіборги» через свою витривалість, стійкість та героїзм у боротьбі з набагато сильнішим ворогом. Вони були готові віддати своє життя за Україну, захищаючи важливий стратегічний об’єкт.

День пам’яті Кіборгів став важливою датою в українському календарі для вшанування їх героїзму, а також для нагадування про велику ціну, яку заплатили українські солдати, захищаючи незалежність країни.

У цей день проводяться пам’ятні заходи, церемонії, покладання квітів, а також організовуються виставки та інші заходи, присвячені цим подіям.

Всесвітній день групи The Beatles

Цей день не є офіційним святом, але він став символом вшанування творчості британської групи, яка змінила історію музики та культури. The Beatles – це один з найбільших та найвпливовіших музичних колективів усіх часів. Група була сформована в Ліверпулі в 1960 році і складалася з Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона і Рінго Старра. Їх музика, експерименти зі стилями, а також інновації у студійній роботі зробили їх революціонерами в індустрії. Їхні пісні стали частиною світової культурної спадщини і сьогодні надихають нові покоління.

Міжнародний день гострої та гарячої їжі

Цей день був створений для того, щоб відзначити популярність та вплив гострих та пекучих страв на світову кулінарію. Власне, ідея свята полягає у визнанні важливості спецій, перців, а також гарячих страв у різних культурах та кухнях світу. Гостра їжа, зазвичай, містить різні види перців, такі як чилі, хабанеро або кайєнський перець, є невід’ємною частиною багатьох національних кухонь. Вона надає їжі не тільки особливий смак, але й має ряд корисних властивостей для здоров’я, зокрема покращує травлення, підвищує апетит і може допомагати при застуді. Цей день сприяє популяризації цікавих рецептів, експериментів у кулінарії з використанням спецій та гарячих інгредієнтів, а також привертає увагу до культур, де гостра їжа є основною частиною раціону. Святкують його різними заходами, такими як кулінарні майстер-класи, дегустації, конкурси на гарячу страву, а також тематичні фестивалі.

Дати та події 16 січня

929 рік – Абд Ар-Рахман III успадковує титул еміра Кордови і проголошує халіфат;

1780 рік – англійський флот під командуванням адмірала Джорджа Родні розбиває іспанців «у місячному сяйві» поблизу мису св. Вінсента і знімає облогу Гібралтару;

1918 рік – Малий Рада приймає закон про Армію Української Народної Республіки;

1919 рік – у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створюється Українська республіканська капела;

1919 рік – Українська Директорія оголошує війну більшовицькій Росії;

1920 рік – у Парижі проходить перше засідання Ради Ліги Націй без участі США;

1924 рік – іспанський льотчик Пабло Пескара тримається в повітрі на вертольоті власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши понад кілометр;

1954 рік – місто Проскурів перейменовують на Хмельницький, а Кам’янець-Подільську область – на Хмельницьку;

1957 рік – у Ліверпулі відкривається The Cavern Club, у якому починає виступати група «The Beatles»;

1964 рік – на бульварі Сансет (Беверлі-Гіллз, Каліфорнія) відкривається нічний клуб Whisky a Go Go, що стає стартовою площадкою для таких відомих груп, як The Doors, Alice Cooper, System of a Down, Van Halen, Led Zeppelin, Kiss, Guns N’ Roses, AC/DC, Mötley Crüe;

1969 рік – чеський студент Ян Палах здійснює акт самоспалення у Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини у 1968 році;

1984 рік – Майкл Джексон отримує 8 статуеток «Греммі» за альбом Thriller;

1991 рік – коаліція 28 країн на чолі з США вступає у війну в Перській затоці проти Іраку, що було відповіддю на вторгнення Саддама Хусейна у Кувейт;

1992 рік – Буркіна-Фасо визнає незалежність України;

1997 рік – компанія Microsoft випускає Office 97, комплексну офісну програму, що миттєво стає бестселером і завойовує 80% ринку;

2002 рік – Рада Безпеки ООН голосує за накладання санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан;

2003 рік – Верховна Рада приймає Цивільний кодекс України;

2006 рік – Елен Джонсон-Серліф приносить присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-головою держави в Африці;

2014 рік – в Україні приймають «закони про диктатуру» («Диктаторські закони 16 січня»).

Хто народився 16 січня