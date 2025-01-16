Кто такой апостол Петр и почему его оковы стали святыней
В предании сказано, что апостол Петр был учеником Иисуса Христа и братом Андрея Первозванного. Петр с Андреем были рыбаками. Однажды, когда они ловили рыбу на озере недалеко от Назарета, Спаситель призвал их в ученики.
Петр – первоверховный апостол, он первым провозгласил Иисуса Сыном Божьим и Мессией. В Священном Писании сказано, что святой был на горе Фавор с другими учениками и видел Преображение Господне. Когда Иисуса после тайной вечере в Гефсиманском саду арестовали, Петр, как и предсказывал Христос, до рассвета успел три раза отречься от него. Но затем раскаялся и был прощен. После Воскресения Иисуса Петр стал проповедовать и возглавил первую христианскую общину.
В 42 году н.э. император Ирод Агриппа велел схватить и заключить апостола в темницу за проповедь. В тюрьме Петра сковали двумя железными цепями (веригами), но ночью, накануне суда, ангел снял с Петра оковы и вывел его из темницы. Христиане сохранили вериги как свидетельство о произошедшем чуде. Согласно преданию, они имели целительную силу и излечивали от недугов.
В 67 году в Риме Петра снова схватили, уже по приказу императора Нерона – тот был просто разъярен, что апостол обратил в христианство двух его любимых жен. Тогда же Петра и казнили: по его просьбе его распяли на кресте головой вниз – апостол считал, что не достоин умереть такой же смертью, как Господь.
До V века вериги апостола Петра хранились в Иерусалиме, затем их перенесли в Константинополь, а одну из цепей императрица Евдокия отправила в Рим, как дар своей дочери Евдоксии. Для святыни построили базилику Сан-Пьетро-ин-Винколи, что означает святой Петр в веригах. Ежегодно вериги апостола Петра выносят на поклонение народу.
Эта традиция также подчеркивает значение мученичества и страданий в христианстве, а также символизирует свободу, которую приносит вера, даже через тяжкие испытания.
В этот день верующие чтят святого Петра, молясь за его покровительство и прославление его подвигов. К нему обращаются с просьбами исцелить от тяжелых недугов, помочь в житейских проблемах и подсказать выход из тяжелых ситуаций.
По юлианскому календарю сегодня день памяти великомученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахия.
Приметы на 16 января: как узнать, что скоро пойдет снег
По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшие дни:
- месяц на небе чистый и ясный – жди усиления мороза;
- весь день снегопад – тоже к морозу;
- солнце садится за тучами – пойдет снег;
- какая погода 16 января – такая будет и в марте.
В народе 16 января – праздник Петр-полукорм. Прозвали его так потому, что в старину к этому времени заканчивалась как раз половина зимних запасов, в частности для домашних животных.
Что нельзя делать сегодня
- Обижать каких-либо животных.
- Брать в руки острые предметы – есть риск пораниться.
- Лениться и отлынивать от работы.
- Но после обеда, по приметам, не следует заниматься важными делами – все они окончатся без результата.
Что можно делать сегодня
- Апостол Петр считается покровителем домашнего скота, поэтому к нему молились о здоровье коров и других животных, а также старались хорошо накормить их, убрать в клетках, хлеву и т.д.
- Также в этот день принято делать ревизию домашних запасов и пополнять их, елси нужно.
- По поверьям, на Петра-полукорма нужно хорошо потрудиться – все усилия принесут успех в делах в течение года.
Кто отмечает день ангела 16 января
- Именины сегодня по церковному календарю у Ивана, Максима, Петра.
- По старому стилю день ангела у Ирины, Гордея, Василия.
Талисманом человека, рожденного 16 января, является оникс. Издавна этот камень считался мощным талисманом от злых сил. Оникс защищает от сглаза, а еще любых магических действий.