Кто такой апостол Петр и почему его оковы стали святыней

В предании сказано, что апостол Петр был учеником Иисуса Христа и братом Андрея Первозванного. Петр с Андреем были рыбаками. Однажды, когда они ловили рыбу на озере недалеко от Назарета, Спаситель призвал их в ученики.

Петр – первоверховный апостол, он первым провозгласил Иисуса Сыном Божьим и Мессией. В Священном Писании сказано, что святой был на горе Фавор с другими учениками и видел Преображение Господне. Когда Иисуса после тайной вечере в Гефсиманском саду арестовали, Петр, как и предсказывал Христос, до рассвета успел три раза отречься от него. Но затем раскаялся и был прощен. После Воскресения Иисуса Петр стал проповедовать и возглавил первую христианскую общину.

В 42 году н.э. император Ирод Агриппа велел схватить и заключить апостола в темницу за проповедь. В тюрьме Петра сковали двумя железными цепями (веригами), но ночью, накануне суда, ангел снял с Петра оковы и вывел его из темницы. Христиане сохранили вериги как свидетельство о произошедшем чуде. Согласно преданию, они имели целительную силу и излечивали от недугов.

В 67 году в Риме Петра снова схватили, уже по приказу императора Нерона – тот был просто разъярен, что апостол обратил в христианство двух его любимых жен. Тогда же Петра и казнили: по его просьбе его распяли на кресте головой вниз – апостол считал, что не достоин умереть такой же смертью, как Господь.

До V века вериги апостола Петра хранились в Иерусалиме, затем их перенесли в Константинополь, а одну из цепей императрица Евдокия отправила в Рим, как дар своей дочери Евдоксии. Для святыни построили базилику Сан-Пьетро-ин-Винколи, что означает святой Петр в веригах. Ежегодно вериги апостола Петра выносят на поклонение народу.

Эта традиция также подчеркивает значение мученичества и страданий в христианстве, а также символизирует свободу, которую приносит вера, даже через тяжкие испытания.

В этот день верующие чтят святого Петра, молясь за его покровительство и прославление его подвигов. К нему обращаются с просьбами исцелить от тяжелых недугов, помочь в житейских проблемах и подсказать выход из тяжелых ситуаций.

По юлианскому календарю сегодня день памяти великомученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахия.

Приметы на 16 января: как узнать, что скоро пойдет снег

По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшие дни:

месяц на небе чистый и ясный – жди усиления мороза;

весь день снегопад – тоже к морозу;

солнце садится за тучами – пойдет снег;

какая погода 16 января – такая будет и в марте.

В народе 16 января – праздник Петр-полукорм. Прозвали его так потому, что в старину к этому времени заканчивалась как раз половина зимних запасов, в частности для домашних животных.

Что нельзя делать сегодня

Обижать каких-либо животных.

Брать в руки острые предметы – есть риск пораниться.

Лениться и отлынивать от работы.

Но после обеда, по приметам, не следует заниматься важными делами – все они окончатся без результата.

Что можно делать сегодня

Апостол Петр считается покровителем домашнего скота, поэтому к нему молились о здоровье коров и других животных, а также старались хорошо накормить их, убрать в клетках, хлеву и т.д.

Также в этот день принято делать ревизию домашних запасов и пополнять их, елси нужно.

По поверьям, на Петра-полукорма нужно хорошо потрудиться – все усилия принесут успех в делах в течение года.

Кто отмечает день ангела 16 января

Именины сегодня по церковному календарю у Ивана, Максима, Петра.

По старому стилю день ангела у Ирины, Гордея, Василия.

Талисманом человека, рожденного 16 января, является оникс. Издавна этот камень считался мощным талисманом от злых сил. Оникс защищает от сглаза, а еще любых магических действий.