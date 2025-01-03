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Церковні свята 3 січня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 3 січня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 3 січня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

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3 січня в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Малахії.

Що це за день

Його життя припадало на V століття до нашої ери, а ім’я означає «мій посланець» або «Божий посланець». Пророк залишив після себе книгу, яка складається з чотирьох розділів і є завершенням Старого Завіту як у єврейському каноні, так і в християнській традиції. Малахія звертався до ізраїльтян із закликами повернутися до праведного життя, нагадуючи про важливість духовного оновлення і дотримання Божих законів.

Особливо значущим є його пророцтво про прихід Месії та Його передвісника, яке пов’язують із появою Івана Хрестителя та Ісуса Христа. У книзі Малахії є слова: «Ось, я посилаю Мого посланця, і він приготує шлях переді Мною». Ці рядки вважаються важливою ланкою між Старим і Новим Завітом, вказуючи на завершення одного етапу Божого промислу та початок нового. Пророк Малахія дожив до глибокої старості, залишивши духовну спадщину, яка й сьогодні надихає вірян.

Що не можна робити 3 січня

  • Забороняється брати і позичати гроші в борг.
  • Не можна нічим хвалитися, тому що залишитесь ні з чим.
  • Не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети 3 січня

  • дивилися, який сьогодні день: на небі білі пухнасті хмаринки — будуть хуртовини;
  • рано світає — до скорого снігопаду;
  • зайці підходять до людських осель — вдарять сильні морози;
  • пухнастий іній на деревах — найближчими днями буде ясна погода.

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