Церковні свята 3 січня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

3 січня в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Малахії.

Що це за день

Його життя припадало на V століття до нашої ери, а ім’я означає «мій посланець» або «Божий посланець». Пророк залишив після себе книгу, яка складається з чотирьох розділів і є завершенням Старого Завіту як у єврейському каноні, так і в християнській традиції. Малахія звертався до ізраїльтян із закликами повернутися до праведного життя, нагадуючи про важливість духовного оновлення і дотримання Божих законів.

Особливо значущим є його пророцтво про прихід Месії та Його передвісника, яке пов’язують із появою Івана Хрестителя та Ісуса Христа. У книзі Малахії є слова: «Ось, я посилаю Мого посланця, і він приготує шлях переді Мною». Ці рядки вважаються важливою ланкою між Старим і Новим Завітом, вказуючи на завершення одного етапу Божого промислу та початок нового. Пророк Малахія дожив до глибокої старості, залишивши духовну спадщину, яка й сьогодні надихає вірян.

Що не можна робити 3 січня

Забороняється брати і позичати гроші в борг.

Не можна нічим хвалитися, тому що залишитесь ні з чим.

Не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети 3 січня

дивилися, який сьогодні день: на небі білі пухнасті хмаринки — будуть хуртовини;

рано світає — до скорого снігопаду;

зайці підходять до людських осель — вдарять сильні морози;

пухнастий іній на деревах — найближчими днями буде ясна погода.

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