Церковні свята 3 січня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 3 січня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
3 січня в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Малахії.
Що це за день
Його життя припадало на V століття до нашої ери, а ім’я означає «мій посланець» або «Божий посланець». Пророк залишив після себе книгу, яка складається з чотирьох розділів і є завершенням Старого Завіту як у єврейському каноні, так і в християнській традиції. Малахія звертався до ізраїльтян із закликами повернутися до праведного життя, нагадуючи про важливість духовного оновлення і дотримання Божих законів.
Особливо значущим є його пророцтво про прихід Месії та Його передвісника, яке пов’язують із появою Івана Хрестителя та Ісуса Христа. У книзі Малахії є слова: «Ось, я посилаю Мого посланця, і він приготує шлях переді Мною». Ці рядки вважаються важливою ланкою між Старим і Новим Завітом, вказуючи на завершення одного етапу Божого промислу та початок нового. Пророк Малахія дожив до глибокої старості, залишивши духовну спадщину, яка й сьогодні надихає вірян.
Що не можна робити 3 січня
- Забороняється брати і позичати гроші в борг.
- Не можна нічим хвалитися, тому що залишитесь ні з чим.
- Не варто пити алкогольні напої.
Народні прикмети 3 січня
- дивилися, який сьогодні день: на небі білі пухнасті хмаринки — будуть хуртовини;
- рано світає — до скорого снігопаду;
- зайці підходять до людських осель — вдарять сильні морози;
- пухнастий іній на деревах — найближчими днями буде ясна погода.
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