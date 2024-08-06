Не можна тяжко працювати, а також шуміти, розважатися, сміятися: що відзначає церква 6 серпня

Церковне свято сьогодні, 6 серпня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
6 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
6 серпня за новим церковним календарем у православних вірян Преображення Господнє.
Що таке Преображення Господнє
Преображення Господнє — одне з дванадесятих свят у православному календарі, яке відзначає важливу подію з життя Ісуса Христа. Це свято присвячене явленню Божественної слави Христа на горі Фавор, де Він показав свою божественну природу перед трьома апостолами: Петром, Яковом і Іоаном. Згідно з Євангеліями, під час цього явлення Ісус був осяяний світлом, яке було настільки яскравим, що його обличчя сяяло, а одяг став білим, як світло.
Поряд з Ним з’явилися Мойсей та Ілля, які символізують Закон і пророків. Голос із хмари, що окутала гору, сказав: “Це мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте”. Це свято символізує преображення людського розуміння Бога та відображає важливість слухання і сприйняття Божого послання.
Народні прикмети 6 серпня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: погода вказує, якою буде зима;
- дощить — весна і осінь будуть такими ж;
- ясна погода — до сухої та теплої осені;
- сонячна погода — взимку будуть сильні морози.
Що не можна робити 6 серпня
Сьогодні не можна робити таке:
- Не варто грати весілля, вінчатися.
- Не можна шуміти, розважатися, сміятися.
- Заборонена тяжка фізична праця.
Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями