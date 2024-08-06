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Не можна тяжко працювати, а також шуміти, розважатися, сміятися: що відзначає церква 6 серпня

Не можна тяжко працювати, а також шуміти, розважатися, сміятися: що відзначає церква 6 серпня

Церковне свято сьогодні, 6 серпня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

6 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

6 серпня за новим церковним календарем у православних вірян Преображення Господнє.

Що таке Преображення Господнє

Преображення Господнє — одне з дванадесятих свят у православному календарі, яке відзначає важливу подію з життя Ісуса Христа. Це свято присвячене явленню Божественної слави Христа на горі Фавор, де Він показав свою божественну природу перед трьома апостолами: Петром, Яковом і Іоаном. Згідно з Євангеліями, під час цього явлення Ісус був осяяний світлом, яке було настільки яскравим, що його обличчя сяяло, а одяг став білим, як світло.

Поряд з Ним з’явилися Мойсей та Ілля, які символізують Закон і пророків. Голос із хмари, що окутала гору, сказав: “Це мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте”. Це свято символізує преображення людського розуміння Бога та відображає важливість слухання і сприйняття Божого послання.

Народні прикмети 6 серпня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: погода вказує, якою буде зима;
  • дощить — весна і осінь будуть такими ж;
  • ясна погода — до сухої та теплої осені;
  • сонячна погода — взимку будуть сильні морози.

Що не можна робити 6 серпня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Не варто грати весілля, вінчатися.
  • Не можна шуміти, розважатися, сміятися.
  • Заборонена тяжка фізична праця.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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