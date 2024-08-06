Не можна тяжко працювати, а також шуміти, розважатися, сміятися: що відзначає церква 6 серпня

6 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

6 серпня за новим церковним календарем у православних вірян Преображення Господнє.

Що таке Преображення Господнє

Преображення Господнє — одне з дванадесятих свят у православному календарі, яке відзначає важливу подію з життя Ісуса Христа. Це свято присвячене явленню Божественної слави Христа на горі Фавор, де Він показав свою божественну природу перед трьома апостолами: Петром, Яковом і Іоаном. Згідно з Євангеліями, під час цього явлення Ісус був осяяний світлом, яке було настільки яскравим, що його обличчя сяяло, а одяг став білим, як світло.

Поряд з Ним з’явилися Мойсей та Ілля, які символізують Закон і пророків. Голос із хмари, що окутала гору, сказав: “Це мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте”. Це свято символізує преображення людського розуміння Бога та відображає важливість слухання і сприйняття Божого послання.

Народні прикмети 6 серпня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує, якою буде зима;

дощить — весна і осінь будуть такими ж;

ясна погода — до сухої та теплої осені;

сонячна погода — взимку будуть сильні морози.

Що не можна робити 6 серпня

Сьогодні не можна робити таке:

Не варто грати весілля, вінчатися.

Не можна шуміти, розважатися, сміятися.

Заборонена тяжка фізична праця.

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