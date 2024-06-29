Не можна займатися важкою працею, купатися у водоймах та вінчатися: що відзначає церква 28 червня

28 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

28 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святих верховних апостолів Петра й Павла.

Хто такі святі верховні апостоли Петр і Павел

Петро, перший з апостолів, який визнав Ісуса Христа месією, очолив спільноту християн після смерті Ісуса і залишив два послання для своїх послідовників. За свої переконання він був розп’ятий на хресті. Павло, колишній гонитель християн, після свого розкаяння став палким проповідником християнства, написав 13 послань різним церквам та подорожував, поширюючи вчення Христа. Обоє апостолів були страчені за свої вірування, але їхня діяльність сприяла подальшому поширенню християнства. Вони символізують неперервність Церкви, а їхнє вшанування відоме ще з IV століття.

Народні прикмети 28 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: спекотна погода — на Різдво буде сильний мороз;

дощовий день — до прохолодної зими і вогкого літа;

напередодні замовкла зозуля, а цього дня знову почала кувати — зима прийде пізно;

дощить — до гарного врожаю.

Що не можна робити 28 червня

Сьогодні не можна робити таке:

Забороняється займатися важкою фізичною працею.

Не варто купатися у водоймах.

Не можна вінчатися.

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