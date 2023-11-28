Пенсія в окупації: як перевести виплати з пошти на банк або картку родича

Відомо, що в «Укрпошти» немає можливості доставляти гроші на непідконтрольну Україні територію. Отже, отримувати пенсію на пошті в таких умовах майже неможливо. Хоча уряд і затвердив низку рішень, які теоретично мають спростити цю процедуру.

Частині пенсіонерів, які залишилися на окупованих територіях, після повномасштабного вторгнення виплату пенсії або повністю призупинили, або автоматично перевели в «Ощадбанк» (без згоди пенсіонера). Але забрати таку пенсію можна, тільки якщо фізично опинитися на підконтрольній Україні території.

Як перевести пенсію з пошти на банк?

Теоретично перевести пенсію з пошти на банк і відновити виплату пенсії сьогодні можна дистанційно. Як стверджують у Міністерстві соціальної політики, для цього потрібно пройти ідентифікацію, авторизувавшись в особистому електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис». Його можна створити за допомогою мобільного застосунку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Однак пенсіонери з числа переселенців нарікають, що ця послуга доступна тільки для тих, хто має паспорт нового зразка — ID-картку або біометричний закордонний паспорт. В іншому разі «Дія.Підпис» не генерується.

Водночас в уряді обіцяють, що незабаром запрацює порядок проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку. Тобто можна буде відновити виплату, зв’язавшись із відповідальними особами відеодзвінком і показавши свої документи.

Як зняти пенсію на окупованій території

Але навіть якщо людина з окупованої території зможе якимось чином пройти таку ідентифікацію, як вона зможе отримати свою пенсію? Питання залишається відкритим, адже зняти українську пенсію на непідконтрольній території проблематично. У кращому випадку, така пенсія буде протягом року накопичуватися на банківському рахунку. А зняти її можна буде, тільки опинившись на підконтрольній території.

Також додамо, що нараховувати вашу пенсію іншій людині Пенсійний фонд не буде, оскільки це незаконно. Хоча законодавство і передбачає, що пенсія може виплачуватися за довіреністю, проте відповідну заяву пенсіонер має подати особисто до відділу Пенсійного фонду і щороку таку заяву оновлювати.