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Яка пенсія належиться чорнобильцям та ліквідаторам аварії на ЧАЕС?

Яка пенсія належиться чорнобильцям та ліквідаторам аварії на ЧАЕС?

Так склалося, що саме для чорнобильців, які мають групу інвалідності, законодавці передбачили більше пільг. А для тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії, жив або працював у зоні відчуження, був евакуйований і не отримав групу інвалідності, пенсію призначають на загальних підставах. Єдина можлива пільга у цьому випадку – зниження пенсійного віку.

Скільки отримають чорнобильці?

На сьогоднішній день розмір мінімальної пенсії за інвалідністю для чорнобильців становить:

  • для І групи – 8839,20 гривні;
  • для ІІ групи – 7071,36 гривні;
  • для ІІІ групи – 5450,84 гривні.

У всіх випадках розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими за зазначені розміри (це вже з урахуванням березневої індексації).

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Скільки отримають ліквідатори аварії на ЧАЕС?

Загальний розмір пенсії з усіма надбавками у учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не може бути меншим за 100%, 80% та 60% розміру середньої зарплати в Україні за попередній рік для осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп відповідно.

Середня зарплата по Україні, з якої сплачено страхові внески і враховується для обчислення пенсії, за 2023 рік становила 14308,46 гривні. Цей показник оприлюднений у лютому і, згідно із законом, з 1 березня здійснено автоматичний перерахунок цих розмірів. Отже, мінімальна пенсія за інвалідністю для ліквідаторів становить:

  • для I групи – 14308,46 гривні;
  • для ІІ групи – 11446,77 гривні;
  • для ІІІ групи – 8585,08 гривні.

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Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
Сергей Коробкин ПРОФІЛЬ
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