Яка пенсія належиться чорнобильцям та ліквідаторам аварії на ЧАЕС?

Скільки отримають чорнобильці?

На сьогоднішній день розмір мінімальної пенсії за інвалідністю для чорнобильців становить:

для І групи – 8839,20 гривні;

для ІІ групи – 7071,36 гривні;

для ІІІ групи – 5450,84 гривні.

У всіх випадках розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими за зазначені розміри (це вже з урахуванням березневої індексації).

Скільки отримають ліквідатори аварії на ЧАЕС?

Загальний розмір пенсії з усіма надбавками у учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не може бути меншим за 100%, 80% та 60% розміру середньої зарплати в Україні за попередній рік для осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп відповідно.

Середня зарплата по Україні, з якої сплачено страхові внески і враховується для обчислення пенсії, за 2023 рік становила 14308,46 гривні. Цей показник оприлюднений у лютому і, згідно із законом, з 1 березня здійснено автоматичний перерахунок цих розмірів. Отже, мінімальна пенсія за інвалідністю для ліквідаторів становить:

для I групи – 14308,46 гривні;

для ІІ групи – 11446,77 гривні;

для ІІІ групи – 8585,08 гривні.

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