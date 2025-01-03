Одеський екссуддя відсудив собі захмарну пенсію

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеського життя» з посиланням на Одеський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи зазначено, що в січні 2024 року зарплату суддям підвищили і В’ячеслав Потапчук звернувся до Пенсійного фонду з вимогою перерахувати виплати. Отримавши відмову, він подав до суду і виграв справу. Тепер він отримуватиме щомісяця 329,1 тис. грн.

Яку пенсію отримують судді

Яку пенсію отримують судді

В Україні середня пенсія судді сягає 100 тисяч гривень – це найвища пенсія.

Спроба з боку держави обмежити розмір пенсії суддям була. Але, як би смішно це не звучало, своє право на високу пенсію судді змогли відстояти в суді. Сам Закон «Про судоустрій і статус суддів» багато разів переписувався, але пенсійні пільги з нього нікуди не зникли.

Суддя у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання. Розмір такої пенсії виплачується в розмірі 50% суддівської винагороди. За кожен повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується ще на два 2% від його зарплати.

Розмір пенсії судді не обмежується, таке обмеження визнано неконституційним. У разі збільшення зарплати суддівському корпусу пенсії суддів автоматично збільшуються.