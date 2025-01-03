Новини Одеси та Одеської області

Одеський екссуддя відсудив собі захмарну пенсію

Одеський екссуддя відсудив собі захмарну пенсію

За рішенням суду колишній суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду Одеси В’ячеслав Потапчук щомісяця отримуватиме пенсію в розмірі близько 330 тис. гривень.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеського життя» з посиланням на Одеський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи зазначено, що в січні 2024 року зарплату суддям підвищили і В’ячеслав Потапчук звернувся до Пенсійного фонду з вимогою перерахувати виплати. Отримавши відмову, він подав до суду і виграв справу. Тепер він отримуватиме щомісяця 329,1 тис. грн.

Читайте також: Журналісти з’ясували, чим володіють найбагатші судді Одеської області

Яку пенсію отримують судді

Яку пенсію отримують судді

В Україні середня пенсія судді сягає 100 тисяч гривень – це найвища пенсія.

Спроба з боку держави обмежити розмір пенсії суддям була. Але, як би смішно це не звучало, своє право на високу пенсію судді змогли відстояти в суді. Сам Закон «Про судоустрій і статус суддів» багато разів переписувався, але пенсійні пільги з нього нікуди не зникли.

Суддя у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання. Розмір такої пенсії виплачується в розмірі 50% суддівської винагороди. За кожен повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується ще на два 2% від його зарплати.

Розмір пенсії судді не обмежується, таке обмеження визнано неконституційним. У разі збільшення зарплати суддівському корпусу пенсії суддів автоматично збільшуються.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk