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Внаслідок російського удару загинув проректор одеського МГУ, поранено Ківалова (фото)

Внаслідок російського удару загинув проректор одеського МГУ, поранено Ківалова (фото)

29 квітня 2024 року російська ракета, начинена шрапнеллю, розірвалася над одеським узбережжям. Загинуло четверо людей, десятки були поранені. Серед останніх – проректор МГУ. А президент університету “Одеська юридична академія” Сергій Ківалов отримав поранення.

Загиблі та поранені

Російська балістична ракета, начинена тисячами вражаючих елементів – шрапнеллю, розірвалася над одеським узбережжям в районі 9 станції Великого фонтану приблизно о 18:30 29 квітня 2024 року.

В цей час сотні мирних мешканців відпочивали біля моря, займалися спортом, вигулювали тварин. Смертоносні металеві частки вбивали та калічили всіх без розбору: дітей, дорослих, жінок, чоловіків і тварин. Майже 40 людей постраждали. З них, станом на 23 годину 29 квітня, четверо померли. 

В зону ураження попали доріжки із скамейками для прогулянок та відпочинку, тенісні корти і спортивні майданчики, а також так званий “замок Гаррі Поттера”, який по факту є резиденцією українського політика та освітнього магната Сергія Ківалова.

Будівля була вражена, в ній зайнялася пожежа. Відомо, що всередині знаходилися Сергій Ківалов та проректора одеського Міжнародного гуманітарного університету. Ківалов отримав поранення у бедро, проректор загинув. 

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поранений Кивалов

Поранененного Сергія Ківалова везуть у лікарню

Замок Гаррі Поттера, дворець Ківалова та медаль від путіна

В Одесі Ківалов контролює Національний університет “Одеська юридична академія”, володіє Міжнародним гуманітарним університетом і елітною Міжнародною академічною школою.

“Замок Гаррі Поттера” отримав серед одеситів таку назву за зовнішню схожість із казковим замком. Книги про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера якраз набули популярності в той час, коли зводили цю будівлю. Ще її називають замком або палацом Ківалова. Воно й не дивно, бо той там мешкає.

Хоча офіційно ця чотирьохповерхова споруда із баштами, тенісним кортом, причалом і приватным пляжем зветься Дворцом студентів НУ “Юридична академія”, а за іншими джерелами “Домом прийомів МГУ”.

Ківалов до повномасштабного вторгнення рф в Украну в лютому 2022 року займав проросійські позиції. Володів місцевим медіахолдінгом, який трансював в Одесі російську пропаганду.

У 2013 році російський фюрер путін нагородив Ківалова медаллю Пушкіна “За великий внесок у збереження й популяризацію російської мови й культури за кордоном”.

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