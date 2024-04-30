Загиблі та поранені

Російська балістична ракета, начинена тисячами вражаючих елементів – шрапнеллю, розірвалася над одеським узбережжям в районі 9 станції Великого фонтану приблизно о 18:30 29 квітня 2024 року.

В цей час сотні мирних мешканців відпочивали біля моря, займалися спортом, вигулювали тварин. Смертоносні металеві частки вбивали та калічили всіх без розбору: дітей, дорослих, жінок, чоловіків і тварин. Майже 40 людей постраждали. З них, станом на 23 годину 29 квітня, четверо померли.

В зону ураження попали доріжки із скамейками для прогулянок та відпочинку, тенісні корти і спортивні майданчики, а також так званий “замок Гаррі Поттера”, який по факту є резиденцією українського політика та освітнього магната Сергія Ківалова.

Будівля була вражена, в ній зайнялася пожежа. Відомо, що всередині знаходилися Сергій Ківалов та проректора одеського Міжнародного гуманітарного університету. Ківалов отримав поранення у бедро, проректор загинув.

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Замок Гаррі Поттера, дворець Ківалова та медаль від путіна

В Одесі Ківалов контролює Національний університет “Одеська юридична академія”, володіє Міжнародним гуманітарним університетом і елітною Міжнародною академічною школою.

“Замок Гаррі Поттера” отримав серед одеситів таку назву за зовнішню схожість із казковим замком. Книги про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера якраз набули популярності в той час, коли зводили цю будівлю. Ще її називають замком або палацом Ківалова. Воно й не дивно, бо той там мешкає.

Хоча офіційно ця чотирьохповерхова споруда із баштами, тенісним кортом, причалом і приватным пляжем зветься Дворцом студентів НУ “Юридична академія”, а за іншими джерелами “Домом прийомів МГУ”.

Ківалов до повномасштабного вторгнення рф в Украну в лютому 2022 року займав проросійські позиції. Володів місцевим медіахолдінгом, який трансював в Одесі російську пропаганду.

У 2013 році російський фюрер путін нагородив Ківалова медаллю Пушкіна “За великий внесок у збереження й популяризацію російської мови й культури за кордоном”.