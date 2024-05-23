Чи відкриють одеські пляжі цього літа: що говорять у мерії

В Одесі, незважаючи на постійні обстріли, все ж таки готуються до майбутнього курортного сезону і планують відкрити пляжі. До такого кроку готові близько 45 підприємців, які їх орендують. Наразі вирішуються організаційні питання щодо забезпечення відпочиваючих.
Про це розповів директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.
За словами чиновника, хоч туристичного сезону у повноцінному розумінні під час війни бути не може, відпочинок в Одесі організують.
«Міжнародні туристи не приїдуть. Ми спостерігаємо, що до нас доїжджають або екстремали, або волонтери та журналісти. Цього року, як і в минулі роки, ми побачимо внутрішніх туристів із різних регіонів України»,
– сказав Ліптуга.
Він також відповів, що відкрити пляжі зараз готові близько 45 підприємців.
«Майже всі одеські пляжі знаходяться в оренді, за винятком кількох, що обслуговуються КП «Побережжя». Підприємці, які готові обслуговувати гостей, знайдуть шляхи забезпечення мінімального захисту під час тривог»,
– пояснив чиновник.
За його словами, також обговорюється питання про доцільність використання протимінних сіток у воді, оскільки торішній досвід показав, що свою функцію вони не виконують, і потрібен інший захист.
«Торічний досвід показав, що це неефективно. У сітках збивалося сміття, збирати його на човнах у воді важко. Щодо мін, від них сітки не захищали, міна може через них проскочити»,
– розповів Ліптуга.
Також, за словами чиновника, є проблема у всій індустрії готелів та санаторіїв – нестача персоналу всіх чоловічих професій через мобілізацію. Баланс знайти дуже складно, але курортний сезон все ж таки відкриють.
Нагадаємо, торік в Одесі офіційно відкрили шість пляжів, але за фактом таких було більше.