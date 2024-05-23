Чи відкриють одеські пляжі цього літа: що говорять у мерії

Про це розповів директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

За словами чиновника, хоч туристичного сезону у повноцінному розумінні під час війни бути не може, відпочинок в Одесі організують.

«Міжнародні туристи не приїдуть. Ми спостерігаємо, що до нас доїжджають або екстремали, або волонтери та журналісти. Цього року, як і в минулі роки, ми побачимо внутрішніх туристів із різних регіонів України»,

– сказав Ліптуга.

Він також відповів, що відкрити пляжі зараз готові близько 45 підприємців.

«Майже всі одеські пляжі знаходяться в оренді, за винятком кількох, що обслуговуються КП «Побережжя». Підприємці, які готові обслуговувати гостей, знайдуть шляхи забезпечення мінімального захисту під час тривог»,

– пояснив чиновник.

За його словами, також обговорюється питання про доцільність використання протимінних сіток у воді, оскільки торішній досвід показав, що свою функцію вони не виконують, і потрібен інший захист.

«Торічний досвід показав, що це неефективно. У сітках збивалося сміття, збирати його на човнах у воді важко. Щодо мін, від них сітки не захищали, міна може через них проскочити»,

– розповів Ліптуга.

Також, за словами чиновника, є проблема у всій індустрії готелів та санаторіїв – нестача персоналу всіх чоловічих професій через мобілізацію. Баланс знайти дуже складно, але курортний сезон все ж таки відкриють.

Нагадаємо, торік в Одесі офіційно відкрили шість пляжів, але за фактом таких було більше.