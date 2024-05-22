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Пляжний сезон – 2024 в Одесі: хто і за що відповідає

Пляжний сезон – 2024 в Одесі: хто і за що відповідає

Найближчим часом в Одесі планують відкрити пляжі. Йдеться про муніципальні та орендовані пляжі, поблизу яких є укриття.

Про те, яким буде оздоровчий сезон в Одесі, розповів мер Геннадій Труханов.

За словами мера, мінна небезпека в морі нікуди не поділася, до неї додалася загроза балістики, але у міської влади немає ресурсу, щоб обмежити наплив людей на одеські пляжі. Тому мер звернувся до підприємців і повідомив, що цього року за відкриття і роботу пляжів відповідає Одеська районна військова адміністрація.

Відкриті будуть тільки ті пляжі, де виконані умови з безпеки людей. З основних – наявність поблизу укриття.

пляжі в Одесі

“З боку міської влади ми, як завжди, забезпечимо обстеження морського дна, оповіщення про тривогу та інформування відпочивальників про наявність укриття поблизу. Також організуємо рятувальні пости на муніципальних пляжах”, – зазначив міський голова.

пляжі в Одесі

На орендованих пляжах усі ці функції покладаються на орендаря, зазначив Геннадій Труханов.

Про подальші рішення щодо відкриття пляжів буде поінформовано додатково.

Нагадаємо, торік голова Одеської області Олег Кіпер підписав розпорядження про підготовку доступу людей на пляжі тільки на початку серпня. Спочатку передбачалося, що пляжі відкриються в червні, проте підрив росіянами греблі Каховської ГЕС зруйнував ці плани.

 

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