Откроют ли одесские пляжи этим летом: что говорят в мэрии

Об этом рассказал директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

По словам чиновника, хотя туристического сезона в полноценном понимании во время войны быть не может, отдых в Одессе организуют.

«Международные туристы не приедут. Мы наблюдаем, что до нас доезжают либо экстремалы, либо волонтеры и журналисты. В этом году, как и в прошлые годы, мы увидим внутренних туристов из разных регионов Украины»,

– сказал Липтуга.

Он также ответил, что открыть пляжи сейчас готовы около 45 предпринимателей.

«Почти все одесские пляжи находятся в аренде, за исключением нескольких обслуживаемых КП «Побережье». Предприниматели, готовые обслуживать гостей, найдут пути обеспечения минимальной защиты во время тревог»,

– пояснил чиновник.

По его словам, также обсуждается вопрос о целесообразности использования противоминных сеток в воде, поскольку прошлогодний опыт показал, что свою функцию они не выполняют, и нужна другая защита.

«Прошлогодний опыт показал, что это неэффективно. В сетках сбивался мусор, собирать его на лодках в воде тяжело. Относительно мин, от них сетки не защищали, мина может через них проскочить»,

– рассказал Липтуга.

Также, по словам чиновника, есть проблема во всей индустрии гостиниц и санаториев – нехватка персонала всех мужских профессий из-за мобилизации. Баланс найти очень сложно, но курортный сезон все же откроют.

Напомним, в прошлом году в Одессе официально открыли шесть пляжей, но по факту таковых было больше.