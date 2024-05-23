Новости Одессы и Одесской области

Откроют ли одесские пляжи этим летом: что говорят в мэрии

Откроют ли одесские пляжи этим летом: что говорят в мэрии

В Одессе, несмотря на постоянные обстрелы, все же готовятся к предстоящему курортному сезону и планируют открыть пляжи. К такому шагу готовы около 45 арендующих их предпринимателей. В настоящее время решаются организационные вопросы по обеспечению отдыхающих.

Об этом рассказал директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

По словам чиновника, хотя туристического сезона в полноценном понимании во время войны быть не может, отдых в Одессе организуют.

«Международные туристы не приедут. Мы наблюдаем, что до нас доезжают либо экстремалы, либо волонтеры и журналисты. В этом году, как и в прошлые годы, мы увидим внутренних туристов из разных регионов Украины»,

– сказал Липтуга.

Он также ответил, что открыть пляжи сейчас готовы около 45 предпринимателей.

«Почти все одесские пляжи находятся в аренде, за исключением нескольких обслуживаемых КП «Побережье». Предприниматели, готовые обслуживать гостей, найдут пути обеспечения минимальной защиты во время тревог»,

– пояснил чиновник.

По его словам, также обсуждается вопрос о целесообразности использования противоминных сеток в воде, поскольку прошлогодний опыт показал, что свою функцию они не выполняют, и нужна другая защита.

«Прошлогодний опыт показал, что это неэффективно. В сетках сбивался мусор, собирать его на лодках в воде тяжело. Относительно мин, от них сетки не защищали, мина может через них проскочить»,

– рассказал Липтуга.

Также, по словам чиновника, есть проблема во всей индустрии гостиниц и санаториев – нехватка персонала всех мужских профессий из-за мобилизации. Баланс найти очень сложно, но курортный сезон все же откроют.

Напомним, в прошлом году в Одессе официально открыли шесть пляжей, но по факту таковых было больше.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua