Откроют ли одесские пляжи этим летом: что говорят в мэрии

В Одессе, несмотря на постоянные обстрелы, все же готовятся к предстоящему курортному сезону и планируют открыть пляжи. К такому шагу готовы около 45 арендующих их предпринимателей. В настоящее время решаются организационные вопросы по обеспечению отдыхающих.
Об этом рассказал директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.
По словам чиновника, хотя туристического сезона в полноценном понимании во время войны быть не может, отдых в Одессе организуют.
«Международные туристы не приедут. Мы наблюдаем, что до нас доезжают либо экстремалы, либо волонтеры и журналисты. В этом году, как и в прошлые годы, мы увидим внутренних туристов из разных регионов Украины»,
– сказал Липтуга.
Он также ответил, что открыть пляжи сейчас готовы около 45 предпринимателей.
«Почти все одесские пляжи находятся в аренде, за исключением нескольких обслуживаемых КП «Побережье». Предприниматели, готовые обслуживать гостей, найдут пути обеспечения минимальной защиты во время тревог»,
– пояснил чиновник.
По его словам, также обсуждается вопрос о целесообразности использования противоминных сеток в воде, поскольку прошлогодний опыт показал, что свою функцию они не выполняют, и нужна другая защита.
«Прошлогодний опыт показал, что это неэффективно. В сетках сбивался мусор, собирать его на лодках в воде тяжело. Относительно мин, от них сетки не защищали, мина может через них проскочить»,
– рассказал Липтуга.
Также, по словам чиновника, есть проблема во всей индустрии гостиниц и санаториев – нехватка персонала всех мужских профессий из-за мобилизации. Баланс найти очень сложно, но курортный сезон все же откроют.
Напомним, в прошлом году в Одессе официально открыли шесть пляжей, но по факту таковых было больше.