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Сітка від мін одеситів не врятує: одеський активіст перевірив відкриті пляжі (відео)

Сітка від мін одеситів не врятує: одеський активіст перевірив відкриті пляжі (відео)

Одеський активіст й еколог Владислав Балинський перевірив пляжі, на яких відпочивати й купатися дозволила місцева влада. Його висновки невтішні — сітка від мін не врятує. 

Про це Владислав Балинський повідомив на своїй сторінці.

У зв’язку з тим, що в Одесі офіційно все-таки відкрили курортний сезон і дозволили роботу шести пляжам, одеський еколог вирішив попірнати й перевірити, чи справді там безпечно, як запевняють відпочивальників.

Оскільки програма з моніторингу стану морської води в Одесі існує виключно у вигляді напису “Моніторинг морської та питної води” на сайті міськради, я засумнівався, звісно, й в протимінній безпеці, –

написав Балинський.

На відео видно, що натягнута сітка заплуталась і майже по всій довжині має вигляд жгута. Тому, звичайно, слугувати захистом від мін вона не може.

Сітка від мін на інклюзивному пляжі

Хочу, щоб мене правильно зрозуміли, я не проти, щоб люди могли відпочити, а бізнес заробити. Я проти того, щоб популізм та лобізм бізнесу з боку відповідальних чиновників ставив під загрозу безпеку громадян, –

заявив еколог.

Також Балинський вважає, що деякі екологи й гідробіологи підігрують ЗМІ, які думку експертів подають під таким кутом наче б то після підриву Каховської греблі стан узбережжя Чорного моря тільки покращився. Тому нагадав, що проти росії відкрито кримінальне провадження стосовно вчиненого екоциду після підриву Каховської ГЕС.

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