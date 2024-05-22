Чи буде безпечним курортний сезон в Одесі-2024

Де жити відпочивальникам в Одесі?

Голові ОВА Олегу Кіперу, за його словами, приємно, коли він бачить черги на в’їзді до міста гостей, які обирають для відпочинку наш регіон. Але далі постає питання щодо безпеки їх проживання у місті. На сайтах багатьох готелів, хостелів, гостинних дворів у розділах «Безпека» мова йде про вогнегасники, камери відеоспостереження, сейфи. Але відсутня інформація щодо правил поведінки під час повітряних тривог та наявності укриттів.

І для мене незрозуміло, як саме забезпечуватиметься безпека мешканців готелів та хостелів в умовах війни? Хоч зараз і діє мораторій на перевірки суб’єктів господарювання, можливо, на користь пішли б перевірки виконання правил безпеки в готелях та хостелах. А також певні навчання співробітників готелів, хостелів, гостинних дворів щодо відпрацювання маршрутів виведення пожильців у безпечні місця під час повітряних тривог, навчання-тренінги з надання першої домедичної допомоги.

Чи стане пляж безпечним?

Представники обласної та міської влади запевняють, що пляжі перевіряються — головною є безпекова складова. І щоб люди не відпочивали на стихійних пляжах, передбачається відкриття декількох офіційно. Це правильно.

Але, як і раніше, поза увагою залишається проблема подолання паніки, яка охоплює людей під час прильотів. Серцеві напади, інсульти, інфаркти, травми від падінь супроводжують такі стани досить часто. Попередити їх можна лише за допомогою добре підготовлених людей. Чи готують таких людей задля роботи на пляжах влітку?

Останніми роками важко було із пляжами для маломобільних верств населення. Чи буде серед працюючих цього року пляжів той, де матимуть можливість нормально відпочити люди з інвалідністю? Безпека таких місць відпочинку потребує ще більш ретельного опрацювання та організації.

Чи буде «швидка» швидкою?

Влітку, особливо за умови відкриття туристичного сезону, населення Одеси суттєво побільшає. Отже, більшій кількості людей може знадобитися допомога «швидкої». Зважаючи на те, що у звичайному режимі роботи місту не вистачає третини машин «швидкої», незрозуміло, скільки доведеться очікувати приїзду медичної бригади на піку сезону відпочинку.

На допомогу екскурсоводам

Який відпочинок в Одесі без екскурсій? Вірно, ніякий. Влітку центр завжди жвавішає за рахунок великої кількості туристичних груп. А чи допомогли екскурсоводам підготуватися до роботи із групами під час повітряних тривог, щоб вони могли комусь врятувати життя, чи допомогли їм освоїти навички надання першої домедичної допомоги? З’ясувати це допомогли б навчання-тренінги напередодні відкриття сезону відпочинку.

Маршрути по області

Очільник ОВА Олег Кіпер анонсував появу ексклюзивних туристичних маршрутів шляхами області влітку. Їхня мета — залучити ще більше гостей, надати ще більшій кількості людей можливість якісно відпочити. Було б цікаво дізнатись, якими саме будуть анонсовані маршрути. Мова йде про дорожню карту безпеки під час проведення таких турів. Хто відповідатиме за безпеку подорожувальників на кожному етапі туру?

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Це лише невеликий перелік питань, які виникають у зв’язку із проведенням сезону відпочинку під час війни. Такого досвіду раніше не було. І дуже важливо уникнути помилок, щоб відпочинок людей в нашому регіоні був дійсно світлим та корисним, і вони були надійно захищені. Але відповіді на ці питання ми не отримали. Влада мовчить.