Церковний календар: 4 лютого вшановують пам’ять преподобного Миколи Студеного

Преподобний Микола був видатним богословом, аскетом, поетом і захисником православної віри від іконоборство. Він написав багато творів, серед яких відомі його канони, гімни, похвали і життя святих.

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У народі день пам’яті Миколи Студеного називають також Миколаєм-Зимовим або Миколаєм-Студитом. За народними традиціями, цього дня варто відвідати храм і помолитися за здоров’я і благополуччя родини і близьких. Також цього дня можна дарувати дітям солодощі і маленькі подарунки, як це роблять на Миколая 19 грудня. Однак, не слід забувати про пост і утримуватися від м’яса, молочних продуктів і алкоголю.

За народними прикметами, якщо 4 лютого сніг лежить рівним шаром, то весна буде рання і тепла. Якщо ж снігу немає або він тане, то весна буде пізня і холодна. Також вважається, що сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, віщі і можуть збутися. Однак, не розповідайте про них нікому, аби не відігнати щастя.

Раніше “Одеське Життя” публіковало календар свят та пам’ятних дат на останній місяць зими. Там ми розповіли які у лютому ми відзначатимемо важливі державні та міжнародні свята, які є дні пам’ятних подій.