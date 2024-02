День сьогодні: День боротьби із раком та інші важливі або дивні свята і події 4 лютого

Всесвітній день боротьби проти раку

Це міжнародний день, який має на меті підвищити обізнаність про рак, його профілактику, діагностику і лікування, а також підтримку хворих і їх родин. За даними ВООЗ, рак є другою поширеною причиною смерті в світі, що становить близько 10 мільйонів смертей на рік. Більше 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки. Темою Всесвітнього дня боротьби проти раку 2024 року є “Я – і ми – це наша обізнаність, наша дія, наша майбутнє” (I Am and I Will – My Awareness, My Action, My Future).

День Незалежності Республіки Шрі-Ланка

Це національне свято, яке відзначається на острові, що розташований на півдні Азії, в Індійському океані. Цей день відзначається на честь проголошення незалежності від Великої Британії 4 лютого 1948 року. На острові виробляється приблизно 10% всього чаю в світі, близько 305-ти тисяч тонн на рік. Не дивно, що чай є візитною карткою Шрі-Ланки. На даний момент держава займає 3-е місце в світі по виробництву чаю, поступаючись тільки Індії і Китаю.

Крім цих свят, 4 лютого також відзначаються такі події:

День пам’яті преподобного Миколи Студеного. Це церковне свято в Українській православній церкві, присвячене пам’яті видатного богослова, аскета, поета і захисника православної віри від іконоборство, який був ігуменом Студійської обителі в Константинополі в IX столітті.

День відмови від непотрібних стосунків (Dump Your Significant Jerk Day). Це свято відзначається у першу неділю лютого і має на меті допомогти людям звільнитися від токсичних і нездорових стосунків. Буквально, назва цього свята перекладається як День “Кинь свого значущого придурка” й, буквально, означає день відновлення самоповаги. Це свято є противагою Дню святого Валентина, який відзначається 14 лютого і присвячений справжній любові. Якщо ви відчуваєте, що ваш партнер не цінує вас, ображає вас, зраджує вас або просто не підходить вам, то цей день – чудова нагода сказати йому “до побачення” і почати нове життя.

День неандертальця. Це день, який відзначається на честь одного з найдавніших представників людського роду – неандертальця. У цей день у 1857 р. цей вид людини вперше був представлений науковому суспільству. Його останки знайшли у 1856 р. у Німеччині в одній з печер близько річки Неандерталь. Ця гілка роду Homo в період приблизно 230 000 – 27 000 роках до н. е. проживала на території Європи та західної Азії, але потім зникла. Неандертальці були близькими родичами сучасних людей і мали ряд спільних рис, таких як вміння виготовляти знаряддя, вести полювання, доглядати за хворими і поховувати своїх померлих. Науковці вважають, що неандертальці могли мати власну мову, релігію і мистецтво.

Міжнародний день людського братерства. Це день, який було запроваджено ООН у 2020 році і який має на меті налагодити та сприяти діалогу між різними релігійними та культурними громадами. Четвертий день лютого обраний тому, що в цей день у 2019 р. відбулася зустріч Папи Римського Франциска та імама Аль-Азхара Ахмад ат-Таїба. Результатом цієї зустрічі стала укладена резолюція про братерство заради миру на планеті. Цей документ закликає до співпраці, толерантності, солідарності і поваги між людьми різних віросповідань, рас, національностей і культур.

Імениники 4 лютого

Сьогодіні іменини відзначають Мануїл, Юрій, Тимофій,

Гаврило, Ганна, Леонтій, Петро, Іван, Макар.

Відомі особистості, які народилися 4 лютого

1981 – Гордій Остапович,Український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам’ятовування.

1974 – Оскар Де Ла Хойя, Американський боксер, олімпійський чемпіон, неодноразовий чемпіон світу у професійному боксі.

1948 – Еліс Купер, Американський рок-музикант та шоумен.

1906 – Клайд Томбо, Американський астроном, який відкрив Плутон, дев’яту планету Сонячної системи (1930 рік).

1902 – Чарльз Ліндберг, Американський пілот (перший одиночний переліт через Атлантику), письменник, винахідник, дослідник і суспільний активіст.

1885 – Степан Балей, Український і польський психолог, педагог, філософ.

1881 – Фернан Леже, Французький художник, графік, скульптор, кінорежисер.

1880 – Климент Квітка, Український музикознавець-фольклорист, чоловік Лесі Українки.

1854 – Сидір Мидловський, Український актор, театральний діяч і письменник.

1746 – Тадеуш Костюшко, Польський військовий, інженер-фортифікатор та політичний діяч.

1682 – Йоганн Фрідріх Беттгер, Німецький алхімік, винахідник європейської порцеляни.

1667 – Алессандро Маньяско, талійський живописець доби бароко, представник генуезької школи живопису.

Історичні події, що сталися в Україні та світі 4 лютого