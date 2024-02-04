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Церковный календарь: 4 февраля чтят память преподобного Николая Студеного

Церковный календарь: 4 февраля чтят память преподобного Николая Студеного

4 февраля в Украинской православной церкви отмечается день памяти преподобного Николая Студеного, который был игуменом Студийской обители в Константинополе в IX веке. Также читайте в «Одесской Жизни» о народных традициях и приметах, связанных с этим днем.

Преподобный Николай был выдающимся богословом, аскетом, поэтом и защитником православной веры от иконоборчества. Он написал множество произведений, среди которых известны его каноны, гимны, похвалы и жизнь святых.

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В народе день памяти Николая Студеного называют также Николаем-Зимним или Николаем-Студитом. По народным традициям, в этот день следует посетить храм и помолиться за здоровье и благополучие семьи и близких. Также в этот день можно дарить детям сладости и маленькие подарки, как делают на Николая 19 декабря. Однако, не следует забывать о посте и воздерживаться от мяса, молочных продуктов и алкоголя.

По народным приметам, если 4 февраля снег лежит ровным слоем, весна будет ранняя и теплая. Если же снега нет или он тает, весна будет поздняя и холодная. Также считается, что сны, приснившиеся с 3 на 4 февраля, вещи и могут сбыться. Однако не рассказывайте о них никому, чтобы не отогнать счастье.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала календарь праздников и памятных дат на последний месяц зимы. Там мы рассказали, какие в феврале мы будем отмечать важные государственные и международные праздники, которые есть дни памятных событий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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