Церковне свято 8 травня: день, коли потрібно пекти пироги і можна садити огірки

Кого вшановує православна церква 8 травня

Іоан Богослов: єдиний апостол, який помер своєю смертю

Цього дня, 8 травня (21 травня за старим стилем) церква згадує Іоанна Богослова – автора одного з канонічних Євангелій, єдиного з апостолів, який помер своєю смертю. Іоанн займає особливе місце серед апостолів і вважається одним із найдорожчих для Ісуса учнів.

За переказами, життя Іоанна Богослова було пронизане великою любов’ю до Христа та проповіддю Євангелія. Іоанн був сином галілейського рибалки Зеведея. Ісус Христос зустрів його разом із братом Яковом на Генісаретському озері та запропонував їм стати своїми учнями. Незабаром юнак став найближчим учнем Ісуса і був відданий своєму вчителю. Він був присутній при Преображенні Господа на горі Фавор, а також був поруч зі своїм Вчителем під час Таємної Вечери і в Гефсиманському саду під час Його арешту.

Після смерті Ісуса Іоан сотворив чимало чудес, воскрешав мертвих і читав проповіді, за що його назвали Богословом. Він також опікувався Дівою Марією до її смерті на прохання Ісуса.

Апостол Іоанн дожив до столітнього віку та помер своєю смертю. Під час відходу він наказав своїм учням приготувати для нього могилу у формі хреста, в яку він ліг і наказав засипати могилу землею. Коли інші учні Івана прийшли до місця поховання, вони знайшли порожню могилу.

Наші предки вважали цей день дуже вдалим, а народжену в цей день людину – щасливчиком.

У святого Іоанна просять захисту та заступництва, лікування від хвороб, благополуччя в сім’ї, любові між подружжям. Також віруючі моляться Івану Богослову, щоб урятуватися від отруєння, тому що, коли його хотів отруїти імператор, отрута не подіяла на апостола.

Святий Арсеній Великий: здобув популярність у єгипетських ченців

А ще сьогодні у православному календарі день пам’яті преподобного Арсенія Великого – ранньохристиянського святого та отця церкви, який присвятив своє життя аскетичним подвигам. Він провів у чернечих затворах 55 років, здобувши звання Великого.

Арсеній народився у 350-354 роках у благочестивій християнській родині у Римі. Здобув хорошу освіту, вивчив латинську та грецьку мови. Будучи юнаком, став дияконом однієї з римських церков, а потім пішов у Скитську пустелю, де залишив мирське життя і став ченцем. Святий Арсеній здобув популярність серед єгипетського чернецтва за своє благодійне життя та настанови про чернецтво, які були записані його учнями.

За старим церковним календарем сьогодні день пам’яті святого апостола і євангеліста Марка, прозваного в народі Марком Ключником.

Іменинники 8 травня

Іменини сьогодні відзначають Арсеній, Іван, Станіслав.

Талісманом людини, народженої 8 травня, є жадеїт. Протягом років різні народи приписували йому магічні властивості. Наприклад, вірили, що жадеїт допомагає нормалізувати кров’яний тиск.

Прикмети та заборони на 8 травня

З сьогоденням у наших предків було пов’язано багато цікавих прикмет, наприклад, таких:

ввечері небо має червоний відтінок – наступного дня буде гарна погода;

а от якщо хмари збилися в одну купу – до негоди;

черемха зацвіла – можна сіяти пшеницю;

дощ – до великого врожаю грибів.

Що можна робити сьогодні

А ще у наших предків була в день Івана цікава традиція: вони пекли пироги і роздавали їх сусідам та перехожим. Вважалося, що треба роздати всі пироги. А якщо щось віддати не вийде, то пиріг потрібно розкришити птахам.

На Іоанна Богослова селяни садили огірки – існувало повір’я, що вони тоді виростуть довгими та смачними.

Також цей день присвячували посіву пшениці. Але важко сьогодні працювати не можна.

Що не можна робити сьогодні