Чистий четвер: що можна і чого не можна робити сьогодні

Що таке Чистий четвер

Великий чи Чистий четвер – це четвертий день Страсного тижня перед Великоднем. Біблійна подія, яку згадують цього дня, – Таємна вечеря, на яку Христос зібрав апостолів і встановив обряд причастя (євхаристію). Він показав учням хліб і вино, сказавши: Це є тіло Моє і ця кров Моя.

Під час Таємної вечері Ісус знав, що незабаром один із учнів зрадить Його. Так і сталося – коли всі вийшли на молитву до Гефсиманського саду, Юда Іскаріот видав свого вчителя стражникам, отримавши за це 30 срібняків.

Також під час Тайної вечері Ісус омив ноги апостолам, показавши їм приклад смирення істинного християнина та братньої любові. З того часу на Чистий четвер прийнято мити тіло, щоб досягти духовного та тілесного очищення.

Як святкують Чистий четвер

До Чистого четверга були присвячені очисні ритуали. Щоб очистити не лише простір, а й душу перед Великоднем, віруючі йдуть на ранкову службу до церкви, сповідаються та причащаються.

Традиційно цього дня в церкві читають 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Ісуса перед стратою. Цього дня кожен віруючий має залишити свої тривоги та гріховні помисли, щоби зустріти свято з чистою душею.

З храму люди несуть додому запалену свічку, намагаючись не погасити вогонь. Вважається, що, якщо це вдасться, така свічка захистить будинок від будь-яких хвороб та пожежі.

А ще прийнято готувати четвергову, або чорну сіль, яка за повір’ями має цілющі властивості. Для цього в ніч із середи на четвер звичайну сіль прожарюють у печі – поки сіль не стане чорною, а потім освячують її у церкві.

Четвериною сіллю лікуються протягом року від різних недуг, наприклад, натирають нею хворі місця. Деякі віруючі носять четвергову сіль із собою в ладанці як оберіг.

Що можна робити у Чистий четвер

Вдома цього дня готуються до Великодня – миють вікна та підлоги, проводять генеральне прибирання, а також печуть паски та фарбують яйця. Нерідко українські господині готують паски у два етапи – на Чистий четвер замішують тісто та залишають підніматися, а у Велику суботу випікають вироби.

У Чистий четвер прийнято ходити купатися на озеро, річку або в лазню. За народними повір’ями, вода в цей день має особливі властивості, здатні очистити як тіло, так і душу.

Коли купатися у Чистий четвер? За давньою традицією викупатися потрібно до сходу сонця – щоб символічно змити з себе гріхи, які нагромадилися за рік.

Що не можна робити у Чистий четвер