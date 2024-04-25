Церковне свято 25 квітня: кому молитися за міцний шлюб і гарний урожай

Святий апостол Марк – автор одного з Євангелій

25 квітня за новим календарем (8 травня за старим) церква згадує святого апостола та євангеліста Марка. Він був одним із 70-ти апостолів, яких Христос закликав проповідувати Слово Боже разом зі святими апостолами Петром та Павлом.

Святий побував у багатьох країнах, а у 62-63 роках написав Євангеліє, відоме як Євангеліє від Марка. Марк також вважається засновником Олександрійського християнського училища.

Марк постраждав за свою віру і проповідницьку діяльність – язичники, що ненавиділи його, напали на нього і сильно побили. Потім його кинули до в’язниці, але до суду апостол не дожив. Його поховали в Олександрії, а згодом над його гробницею збудували храм. 820 року його мощі перенесли до Венеції, до собору святого Марка.

Святому Марку моляться за міцний шлюб і хороший урожай, а також просять, щоб пішов дощ. У народі вірять, що у Марка є ключі від весняного дощу, і святий може «заперети» і «відімкнути» його. Звідси та його народне ім’я – Марк Ключник.

За старим стилем сьогодні – день пам’яті преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.

У кого 25 квітня іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають: Василь, Марк, Сергій та Сильвестр,

Талісманом людини, народженої 25 квітня, є гранат – дорогоцінний мінерал, що відрізняється насиченим червоним кольором. Здавна вірили, що гранат є символом пристрасті, тож допомагає власнику знайти свою другу половинку.

Прикмети 25 квітня

У наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна погода – буде спекотне літо;

зозуля кукує – до тепла;

якщо яблуня до цього дня не зацвіла – цього року яблук не буде;

теплий вечір та зоряне небо – буде гарний урожай хліба.

вважається, що якщо 25 квітня буде дощ, буде багатий урожай, а у корів та кіз – багато молока.

Що можна робити 25 квітня

За народною традицією цього дня готували відвар кропиви та окропляли їм будинок – щоб позбутися витівок нечисті. А ще над вхідними дверима вішали вінок із свіжої кропиви. Добре займатися благодійністю – чим більше віддаси, тим більше до тебе повернеться. Також у народі кажуть, що якщо сьогодні зробити генеральне прибирання, то гроші в будинок потечуть рікою.

Що не можна робити 25 квітня