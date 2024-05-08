Церковный праздник 8 мая: день, когда нужно печь пироги и можно сажать огурцы

Кого чтит православная церковь 8 мая

Иоанн Богослов: единственный апостол, который умер своей смертью

В этот день, 8 мая (21 мая по старому стилю) церковь вспоминает отмечает Иоанна Богослова – автора одного из канонических Евангелий, единственного из апостолов, который умер своей смертью. Иоанн занимает особое место среди апостолов и считается один из самых дорогих для Иисуса учеников.

По преданию, жизнь Иоанна Богослова была пронизана большой любовью ко Христу и проповедью Евангелия. Иоанн был сыном галилейского рыбака Зеведея. Иисус Христос встретил его вместе с братом Иаковом на Генисаретском озере и предложил им стать своими учениками. Вскоре юноша стал ближайшим учеником Иисуса и всегда был предан своему учителю. Он присутствовал при Преображении Господа на горе Фавор, а также был рядом со своим Учителем во время Тайной Вечери и в Гефсиманском саду во время Его ареста.

После смерти Иисуса Иоанн сотворил немало чудес, воскрешал мертвых и читал проповеди, за что его назвали Богословом. Он также опекался Девой Марией до ее смерти по просьбе Иисуса.

Апостол Иоанн дожил до столетнего возраста и умер своей смертью. Во время ухода он приказал своим ученикам приготовить для него могилу в форме креста, в которую он лег и приказал засыпать могилу землей. Когда другие ученики Иоанна пришли к месту его погребения, они нашли пустую могилу.

Наши предки считали этот день очень удачным, а рожденного в этот день человека – счастливчиком.

У святого Иоанна просят защиты и покровительства, излечения от болезней, благополучия в семье, любви между супругами. Также верующие молятся Иоанну Богослову, чтобы спастись от отравления, потому что, когда его хотел отравить император, яд не подействовал на апостола.

Святой Арсений Великий: снискал популярность у египетских монахов

А еще сегодня в православном календаре день памяти преподобного Арсения Великого – раннехристианского святого и отца церкви, посвятившего свою жизнь аскетическим подвигам. Он провел в монашеских затворах 55 лет, снискав звание Великого.

Арсений родился в 350-354 годах в благочестивой христианской семье в Риме. Получил хорошее образование, выучил латинский и греческий языки. Будучи юношей, стал дьяконом одной из римских церквей, а позже удалился в Скитскую пустыню, где покинул мирскую жизнь и стал монахом. Святой Арсений снискал популярность среди египетского монашества за свою благотворительную жизнь и наставления о монашестве, которые были записаны его учениками.

По старому церковному календарю сегодня день памяти святого апостола и евангелиста Марка, прозванного в народе Марком Ключником.

Именинники 8 мая

Именины сегодня отмечают Арсений, Иван, Станислав.

Талисманом человека, рожденного 8 мая, является жадеит. В годы разные народы приписывали ему магические свойства. К примеру, верили, что жадеит помогает нормализовать кровяное давление.

Приметы и запреты на 8 мая

С сегодняшним днем у наших предков было связано много интересных примет, например, таких:

вечером у неба красный оттенок – на следующий день будет хорошая погода;

а вот если облака сбились в одну кучу – к непогоде;

черемуха зацвела – можно сеять пшеницу;

дождь – к большому урожаю грибов.

Что можно делать сегодня

А еще у наших предков была в день Иоанна интересная традиция: они пекли пироги и раздавали их соседям и прохожим. Считалось, что раздать нужно все пироги. А если что-то отдать не получится, то пирог нужно раскрошить птицам.

На Иоанна Богослова крестьяне сажали огурцы – существовало поверье, что они тогда вырастут длинными и вкусными.

Также этот день посвящали посеву пшеницы. Но тяжело работать сегодня нельзя.

Что нельзя делать сегодня