День пам’яті та примирення та Червоного Хреста: свята та події 8 травня

Свята 8 травня

День пам’яті та примирення

Цей день присвячений пам’яті жертв Другої світової війни та є частиною міжнародного шанування. Він був встановлений згідно із Законом України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років».

Мета цього дня – вшанувати пам’ять усіх жертв війни, а також нагадати про важливість примирення та миру. Україна долучилася до європейської традиції святкування перемоги над нацизмом, визнаючи внесок усіх борців проти нацизму та вшановуючи пам’ять загиблих. Символом цього дня є червоний мак, який є міжнародним символом пам’яті жертв усіх військових та цивільних конфліктів.

Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Цю дату обрано на честь дня народження Жана-Анрі Дюнана, засновника Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та першого лауреата Нобелівської премії миру. Цей день є важливим для вшанування принципів Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, який включає близько 97 мільйонів добровольців по всьому світу.

Всесвітній день фасиліті-менеджменту

Це свято відзначають щорічно святкують у середу травня. Його мета – визнати життєво важливу роль фахівців з управління експлуатацією будівель та споруд. Це професіонали, які забезпечують, щоб будівлі та послуги відповідали потребам людей, які працюють у них та відвідують їх щодня.

День вільної торгівлі

Це свято присвячене просуванню та захисту політики вільної торгівлі. Воно наголошує на важливості вільної торгівлі для економічного зростання, створення робочих місць та покращення рівня життя, а також сприяє усуненню бар’єрів у торгівлі та створенню рівних умов для бізнесу по всьому світу.

Всесвітній день осла

Мета цього свята – нагадати, яку важливу роль відіграли ці тварини у житті людей упродовж історії. Осли були одними з перших тварин, яких люди почали використовувати для перевезення вантажів, вони ж працювали на будівництві єгипетських пірамід і завжди виконували важку роботу з гордістю та витривалістю.

Дати та події 8 травня

1541 рік – іспанський конкістадор та мандрівник Ернандо де Сото відкриває річку Міссісіпі, яку він назвав Річка Святого Духа;

1660 рік – Карла II проголошують королем Англії, який закінчив 11-річну громадянську війну;

1794 рік – страчують на гільйотині 51-річного французького хіміка Антуана Лорана Лаузьє, вся вина якого перед «революційним народом» полягала в тому, що він працював у Генеральному відкупі, який збирав податки в установі;

1847 – шотландський винахідник зі Стонхейвена Роберт Томсон (1822-1873) отримує патент на гумову камеру для коліс;

1886 – доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продає свій лікувальний еліксир, сьогодні його продають по всьому світу під назвою «Coca-Cola»;

1900 рік – Андрій Шептицький стає митрополитом Львівським;

1926 рік – відбувається перший авіапереліт над північним полюсом;

1933 рік – Махатма Ганді починає голодний страйк проти британського панування в Індії;

1947 рік – Франція виходить зі складу Міжнародного валютного фонду;

1951 рік – Іван Драч публікує свій перший вірш;

1953 рік – перший французький конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 «Фарфаде» здійснює перший політ як вертоліт;

1962 рік – у Лондоні перестають ходити останні тролейбуси;

1994 рік – Азербайджан приєднується до договору про припинення вогню в Карабаху.

Хто народився 8 травня

Цього дня народились: