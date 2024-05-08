Магнітні бурі 8 травня: чи можуть розслабитися метеозалежні?

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні очікується спокійна геомагнітна обстановка.

«У середу, 8 травня, магнітна буря не очікується. Магнітосфера Землі перебуватиме у спокійному стані», – підтверджують прогноз вчені Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

А от у період приблизно з 11 до 17 травня можливий черговий «неспокійний період».

Нагадаємо, що найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки – вони можуть відчувати млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль. Також особливо уважними до свого здоров’я у цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. У більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Основним рецептом захисту від магнітних бур є здоровий сон та відпочинок. Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави та алкоголю. Потрібно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити в свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибуля, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.