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Що відзначати у травні: календар професійних, релігійних та інших свят

Що відзначати у травні: календар професійних, релігійних та інших свят

Наш календар основних релігійних, державних і професійних свят на травень допоможе вам не пропустити потрібну дату.

Великі церковні свята у травні

У травні у православних та греко-католиків розпочинається Великодній (світлий) тиждень. Також не забуваймо про день пам’яті «літнього» святителя і чудотворця Миколая, який цього місяця відзначатимуть за новоюліанським та юліанським календарями.

  • З 29 квітня по 4 травня — Страсний тиждень.
  • 5 травня — ВЕЛИКДЕНЬ.
  • 6 травня — Великодній тиждень; Святого великомученика Георгія Побідоносця
  • 9 травня — Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая (за новоюліанським календарем).
  • 14 травня — Радониця. Поминання померлих.
  • 19 травня — 3-тя неділя після Великодня, святих жінок-мироносиць.
  • 22 травня — Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая (за юліанським календарем).

Професійні та інші свята у травні

Також не забуваймо, що у травні багато професійних свят — привітайте своїх рідних.

  • 1 травня — Міжнародний день праці.
  • 3 травня — День кондитера.
  • 4 травня — Міжнародний день пожежників.
  • 5 травня — Міжнародний день акушерства; Міжнародний день боротьби за права інвалідів.
  • 6 травня  — День піхоти.
  • 7 травня — День радіо.
  • 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років; Міжнародний день Червоного Хреста.
  • 9 травня — Міжнародний день Європи.
  • 12 травня — День матері; Всесвітній день медичних сестер.
  • 14 травня — День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
  • 15 травня — Міжнародний день сім’ї; Всесвітній день захисту клімату.
  • 16 травня — День вишиванки.
  • 17 травня — День пульмонолога; Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства.
  • 18 травня — День резервіста України; Міжнародний день музеїв; День боротьби за права кримськотатарського народу; День Європи в Україні; День науки.
  • 19 травня — День пам’яті жертв політичних репресій.
  • 20 травня — День банківських працівників України; Всесвітній день травматолога; Всесвітній день метролога.
  • 23 травня — День морської піхоти України; День Героїв.
  • 24 травня — День слов’янської писемності та культури.
  • 25 травня — День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України.
  • 27 травня — День екстреної медицини.
  • 28 травня — День хіміка; День поліцейського офіцера громади.
  • 29 травня — Міжнародний день миротворців.
  • 31 травня — День математика; День зварювальника.
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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ
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