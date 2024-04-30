Що відзначати у травні: календар професійних, релігійних та інших свят

Наш календар основних релігійних, державних і професійних свят на травень допоможе вам не пропустити потрібну дату.
Великі церковні свята у травні
У травні у православних та греко-католиків розпочинається Великодній (світлий) тиждень. Також не забуваймо про день пам’яті «літнього» святителя і чудотворця Миколая, який цього місяця відзначатимуть за новоюліанським та юліанським календарями.
- З 29 квітня по 4 травня — Страсний тиждень.
- 5 травня — ВЕЛИКДЕНЬ.
- 6 травня — Великодній тиждень; Святого великомученика Георгія Побідоносця
- 9 травня — Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая (за новоюліанським календарем).
- 14 травня — Радониця. Поминання померлих.
- 19 травня — 3-тя неділя після Великодня, святих жінок-мироносиць.
- 22 травня — Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая (за юліанським календарем).
Професійні та інші свята у травні
Також не забуваймо, що у травні багато професійних свят — привітайте своїх рідних.
- 1 травня — Міжнародний день праці.
- 3 травня — День кондитера.
- 4 травня — Міжнародний день пожежників.
- 5 травня — Міжнародний день акушерства; Міжнародний день боротьби за права інвалідів.
- 6 травня — День піхоти.
- 7 травня — День радіо.
- 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років; Міжнародний день Червоного Хреста.
- 9 травня — Міжнародний день Європи.
- 12 травня — День матері; Всесвітній день медичних сестер.
- 14 травня — День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
- 15 травня — Міжнародний день сім’ї; Всесвітній день захисту клімату.
- 16 травня — День вишиванки.
- 17 травня — День пульмонолога; Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства.
- 18 травня — День резервіста України; Міжнародний день музеїв; День боротьби за права кримськотатарського народу; День Європи в Україні; День науки.
- 19 травня — День пам’яті жертв політичних репресій.
- 20 травня — День банківських працівників України; Всесвітній день травматолога; Всесвітній день метролога.
- 23 травня — День морської піхоти України; День Героїв.
- 24 травня — День слов’янської писемності та культури.
- 25 травня — День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України.
- 27 травня — День екстреної медицини.
- 28 травня — День хіміка; День поліцейського офіцера громади.
- 29 травня — Міжнародний день миротворців.
- 31 травня — День математика; День зварювальника.