Що відзначати у травні: календар професійних, релігійних та інших свят

Великі церковні свята у травні

У травні у православних та греко-католиків розпочинається Великодній (світлий) тиждень. Також не забуваймо про день пам’яті «літнього» святителя і чудотворця Миколая, який цього місяця відзначатимуть за новоюліанським та юліанським календарями.

З 29 квітня по 4 травня — Страсний тиждень.

5 травня — ВЕЛИКДЕНЬ.

6 травня — Великодній тиждень; Святого великомученика Георгія Побідоносця

9 травня — Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая (за новоюліанським календарем).

14 травня — Радониця. Поминання померлих.

19 травня — 3-тя неділя після Великодня, святих жінок-мироносиць.

22 травня — Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая (за юліанським календарем).

Професійні та інші свята у травні

Також не забуваймо, що у травні багато професійних свят — привітайте своїх рідних.