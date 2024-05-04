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Паска чи куліч, Великдень чи Пасха, крашанка чи писанка: як вірно, а як ні

Паска чи куліч, Великдень чи Пасха, крашанка чи писанка: як вірно, а як ні

В українців зараз існує плутанина із назвами традиційних великодніх страв, та й навіть із самою назвою свята Великодня. Розбираємось, як правильно називати українською свято Воскресіння Христового та святкові страви, що готують до цього дня. 

Великдень чи Пасха

Воскресіння Христове

В українській мові Воскресіння Христове привильно називати Великоднем

В українській мові свято Воскресіння Христового называется Великоднем. Пасха – це єврейська назва, що походить від іудейського свята Песах. 

В більшості словників української мови навіть не має слова Пасха. А в тих, що є, позначино, що це теж саме, що і Великдень. Тобто вживати його можна, хоча більш правильно все ж казати Великдень.

Паска, пасха, чи куліч

паска

Традиційний круглий здобний хліб, який випікали із пшеничного борошна на Великдень, в Україні зветься паскою. Робити білу глазур та посипати паски солодащами почали нещодавно. А куліч – це російська назва схожої страви.

Традиційна пасхальна випічка зветься паскою. Називати її пасхою неправильно, бо це назва самого свята. Люди часто плутають ці слова, бо вони схожі за вимовою.

В Україні паскою здавна називали круглий здобний хліб, який випікали із пшеничного борошна. Є навіть припущення, що словом паска наші пращури називали пшеницю.

Слова куліч в українській мові не існує. Це російська назва великоднього хліба.

Що до пасок, доволі часто їх називають ще кексами. Особливо це стоїть торговельних мереж. Називати так паски почали в Радянському союзі, щоб не бцло асоціацій із релігією, проти якої виступав комуністичний режим.

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Крашанки чи писанки

крашанки у кошику

Крашенки – це великодні яйця із однокольоровим забарвленням. У старину яйця фарбували відваром буряка, кропиви, цибулевого лушпіння. Зараз використовють спеціальні фарби.

Окрім куліча традиційною великодньою стравою є ще варені крашені яйця. Ті, шо мають однокольорове забарвлення, зовут крашенками. Інколи їх розмальовують. Такі ще можна назвати писанками. 

А ось називати крашанки і писанками яєчками не варто. Це термін з біології, яким там називають орган, який відноситься чоловічої репродуктивної системи.

До речі, яйця відварюють заздалегідь. Але треба пам’ятати, що якщо зберігати їх без холодильника, то безпечно вживати яйця можна протягом трьох днів. Із холодильником цей термін зростає до 20 діб.

писанки у кошику

Що перетворити крашанку на писанку, знадобяться віск, фарби та спеціальний «писачок». А можна обійтися і наліпками із крамниці.

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