Що горіло цієї ночі в Одесі на Заставі та чи є постраждалі (фото, відео)

За даними рятувальників, увечері в Одесі спалахнула складська будівля. На момент прибуття пожежних полум’я охопило всю споруду.

«Майже 9 годин знадобилося рятувальникам, щоб ліквідувати пожежу на площі 1500 кв. м. На щастя, постраждалих немає»,

– розповіли у ДСНС.

Пожежу гасили 50 рятувальників ДСНС за допомогою 10 одиниць техніки, також була задіяна і Асоціація добровільних пожежників України – 1 одиниця техніки та 4 особи особового складу.

Наразі на місці події працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС для встановлення причини займання.

Крім того, як пише «Думська», через пожежу в районі «Застави-2» опинилися в полоні пасажири електрички. Але сам потяг не горів, і люди не постраждали.

За словами начальника виробничого підрозділу вокзальної станції «Одеса-головна» Олега Кудашкіна, затримка в русі була через обрив електромережі.

«Була затримка через обрив контактного проводу, протягом короткого часу роботу контактних мереж вдалося виправити і потяг продовжив свій шлях»,

– зазначив Кудашкін.

Як повідомляло «Одеське життя», пізно ввечері 26 жовтня Одесу заволокло димом і накрило гаром від масштабної пожежі.

Повідомлялося, що ця пожежа не була пов’язана з прильотом по місту ворожої балістичної ракети того ж вечора.

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