Магнітні бурі: чи потішить космічний прогноз на 31 жовтня

У четвер, 31 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, без бур, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Однак прогноз сонячної активності може змінюватися, оскільки дослідники постійно відстежують стан Сонця. Тому рекомендується періодично перевіряти актуальну інформацію.

Магнітна буря являє собою збурення геомагнітного поля нашої планети. Вона може тривати протягом кількох годин або ж може бути затяжною і тривати кілька днів.

Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив. Під час потужних магнітних бурь може виходити з ладу техніка і навіть може змінюватися поведінка тварин. Вони також діють на метеозалежних людей.