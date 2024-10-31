Магнітні бурі: чи потішить космічний прогноз на 31 жовтня

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде в спокійному стані, без магнітних бур.
У четвер, 31 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, без бур, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Однак прогноз сонячної активності може змінюватися, оскільки дослідники постійно відстежують стан Сонця. Тому рекомендується періодично перевіряти актуальну інформацію.
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Магнітна буря являє собою збурення геомагнітного поля нашої планети. Вона може тривати протягом кількох годин або ж може бути затяжною і тривати кілька днів.
Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив. Під час потужних магнітних бурь може виходити з ладу техніка і навіть може змінюватися поведінка тварин. Вони також діють на метеозалежних людей.