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Катерина ІІ ледь не залишилась без голови через ракетну атаку нащадків: реакція одеситів

Катерина ІІ ледь не залишилась без голови через ракетну атаку нащадків: реакція одеситів

Російські ракети нищать усе, до чого долітають. Під час ракетної атаки на Одесу в ніч проти 6 листопада, росіяни мало не знищили пам’ятник Катерині ІІ – символу імперської епохи, яким вони так захоплюються.

Про наслідки влучання ракети біля Худмузею написав на своїй facebook-сторінці одеський історик Олександр Бабич.

Бабич повідомив, що вчора, 9 листопада, під час розбору завалів у Художньому музеї, які після себе залишила російська ракета, виявили пошкоджений короб, у якому зберігається пам’ятник імператриці.

За словами Бабича, короб деформувало ударною хвилею і ледь не відірвало голову Катерині ІІ.

Такі справи. Такий символ, – підсумував історик.

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Але найцікавіше у коментарях під дописом Бабича.

Є думка, що можна пам’ятник здати як кольоровий метал і закупити дрони військовим.

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Дехто з коментаторів вважає, що якби залишилась Катерина без голови – це було б символічно.

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Також частина коментаторів не розуміє чому пам’ятник ставили взагалі й досі його зберігають.

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Та одесити в будь-якій ситуації зберігають почуття гумору і навіть в такому випадку не обійшлося без специфічних жартів:

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