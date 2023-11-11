Катерина ІІ ледь не залишилась без голови через ракетну атаку нащадків: реакція одеситів

Російські ракети нищать усе, до чого долітають. Під час ракетної атаки на Одесу в ніч проти 6 листопада, росіяни мало не знищили пам’ятник Катерині ІІ – символу імперської епохи, яким вони так захоплюються.
Про наслідки влучання ракети біля Худмузею написав на своїй facebook-сторінці одеський історик Олександр Бабич.
Бабич повідомив, що вчора, 9 листопада, під час розбору завалів у Художньому музеї, які після себе залишила російська ракета, виявили пошкоджений короб, у якому зберігається пам’ятник імператриці.
За словами Бабича, короб деформувало ударною хвилею і ледь не відірвало голову Катерині ІІ.
Такі справи. Такий символ, – підсумував історик.
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Але найцікавіше у коментарях під дописом Бабича.
Є думка, що можна пам’ятник здати як кольоровий метал і закупити дрони військовим.
Дехто з коментаторів вважає, що якби залишилась Катерина без голови – це було б символічно.
Також частина коментаторів не розуміє чому пам’ятник ставили взагалі й досі його зберігають.
Та одесити в будь-якій ситуації зберігають почуття гумору і навіть в такому випадку не обійшлося без специфічних жартів: