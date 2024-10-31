Не Геловіном єдиним: які ще свята відзначають сьогодні, 31 жовтня

Свята 31 жовтня

Геловін

Це свято має кельтське коріння і походить від старовинного кельтського фестивалю Самайн, який відзначав кінець урожайного сезону та початок зими. Люди вірили, що в цей день кордон між світом живих і мертвих стає тоншим і духи можуть повернутися на землю. Сьогодні Геловін відомий своїми традиціями прикраси будинків, одягатися в костюми і звичаєм так званого trick-or-treating (частування або витівка), коли діти ходять від дверей до дверей, збираючи цукерки.

Міжнародний день Чорного моря

Цей день присвячений підвищенню поінформованості щодо важливості охорони та збереження Чорного моря. Чорне море є одним з найбільших внутрішніх водних басейнів у світі, і воно має велике екологічне та економічне значення для країн, що обмежують його. Цей день також спрямований на підтримку міжнародного співробітництва щодо збереження морського середовища та зміцнення екологічної безпеки регіону. Різні заходи, такі як наукові конференції, екологічні заходи та освітні програми, проводяться для підвищення обізнаності з проблемами, з якими стикається Чорне море, та для пошуку можливих рішень.

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Всесвітній день економії

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про економічні питання та важливість економічного планування для розвитку суспільства. Ідея цього дня полягає у тому, щоб підкреслити значення економічної освіти та підтримки економічного розвитку у всьому світі.

Всесвітній день мостів

Цей день присвячений пам’яті загиблих під час підготовки, будівництва та експлуатації мостів. Ідея цього дня полягає в тому, щоб зосередити увагу на важливості безпечної роботи на мостах та забезпеченні їхньої надійності.

Пам’ятні дати 31 жовтня

1517 – монах-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер оприлюднить 95 тез проти індульгенцій;

1625 рік – починається штурм річпосполитськими військами Куруківського козацького табору;

1815 – британець Гемфрі Деві отримує патент на шахтарську лампу;

1864 рік – Невада стає 36-м штатом США;

1902 рік – прокладають перший телеграфний кабель через Тихий океан – з Канади до Австралії;

1903 рік – у Парижі відкривають перший Осінній салон, створений на противагу консервативному Паризькому салону;

1941 рік – на горі Рашмор (США) завершують будівництво найбільшої пам’ятки світу – 18-метрові глави чотирьох президентів;

1952 рік – у Тихому океані США проводять випробування першої водневої бомби;

1956 рік – американський адмірал Г. Дуфек стає першою людиною, що приземлилася літаком на Південному полюсі;

1968 рік – президент США Ліндон Джонсон оголошує про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В’єтнам;

1973 рік – Собор єпископів Української Автокефальної Церкви приймає ухвалу про єдність Української Православної Церкви;

1984 рік – сикхський терорист вбиває прем’єр-міністра Індії Індіру Ганді;

1992 рік – папа Римський Іван Павло II оголошує рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, який стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректися своїх поглядів під тиском суду інквізиції;

1995 рік – Україна завершує виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній, передбачений договором, танк Т-62;

1995 рік – Верховна Рада України ухвалює Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи;

1999 рік – у другий тур президентських виборів в Україні відбуваються Леонід Кучма та Петро Симоненко.

Хто народився 31 жовтня