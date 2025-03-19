Табличка на здании одесской мэрии
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У центрі Одеси, на будівлі міської ради змінили табличку з назвою площі — тепер Думська площа офіційно називається Біржовою.

Про це повідомляє Телеграм-канал видання «Думська».

Одеса, колишня Думська площа

Нагадаємо, 30 липня 2024 року в Одеській військовій адміністрації опублікували розпорядження про масове перейменування вулиць та інших топонімічних об’єктів в Одесі та області. Зокрема, Думську площу було вирішено перейменувати на Біржову.

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