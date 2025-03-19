Табличка на здании одесской мэрии
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В центре Одессы, на здании мэрии поменяли табличку с названием площади – теперь Думская площадь официально называется Биржевая.

Об этом сообщает Телеграм-канал издания «Думская».

Одесса, бывшая Думская площадь

Напомним, 30 июля 2024 года в Одесской военной администрации опубликовали распоряжение о массовом переименовании улиц и других топонимических объектов в Одессе и области. В частности Думскую площадь было решено переименовать в Биржевую.

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