В центре Одессы, на здании мэрии поменяли табличку с названием площади – теперь Думская площадь официально называется Биржевая.
Об этом сообщает Телеграм-канал издания «Думская».
Напомним, 30 июля 2024 года в Одесской военной администрации опубликовали распоряжение о массовом переименовании улиц и других топонимических объектов в Одессе и области. В частности Думскую площадь было решено переименовать в Биржевую.
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