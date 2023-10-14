Боєць із Южного загинув у бою на Луганщині

Сумну новину повідомили у Южненській міській раді.

Дмитрієв Сергій Володимирович був навідником-оператором 1-го розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення. Він загинув 10 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області. Бійцю було 36 років.

Прощання з полеглим воїном відбудеться у понеділок, 16 жовтня 2023 року, о 10:00 біля пам’ятника Захисникам Вітчизни на площі Перемоги у Южному. Цього дня оголошено в громаді Днем жалоби.

Як повідомляло «Одеське життя», небайдужі одесити планують створити алею зелених насаджень на згадку про загиблого власника дендрарія Бориса Айзенберга.

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