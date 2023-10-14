Боєць із Южного загинув у бою на Луганщині

Южненська громада попрощається з полеглим захисником України – жителем міста Південного Одеської області, старшим солдатом ЗСУ Сергієм Дмитрієвим.
Сумну новину повідомили у Южненській міській раді.
Дмитрієв Сергій Володимирович був навідником-оператором 1-го розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення. Він загинув 10 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області. Бійцю було 36 років.
Прощання з полеглим воїном відбудеться у понеділок, 16 жовтня 2023 року, о 10:00 біля пам’ятника Захисникам Вітчизни на площі Перемоги у Южному. Цього дня оголошено в громаді Днем жалоби.
Як повідомляло «Одеське життя», небайдужі одесити планують створити алею зелених насаджень на згадку про загиблого власника дендрарія Бориса Айзенберга.
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