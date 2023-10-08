Захисник з Одеської області повернувся додому «на щиті»: загинув на Херсонському напрямку

Сьогодні, 8 жовтня 2023 року, в ці хвилини в Болградській громаді Одеської області прощаються з полеглим воїном, мешканцем села Владичень Іваном Сайтарли. Він загинув під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку.
Про смерть свого Героя повідомили на Facebook-сторінці Болградської районної державної адміністрації.
Молодший сержант Іван Сайтарли 1993 року народження загинув 21 червня 2023 року.
«Він був сміливою та світлою людиною та захищав незалежність України з 2014 року. Нещадна війна забрала у батьків чуйного сина, у коханої дівчини – коханого, у друзів та знайомих – вірного побратима, на якого завжди можна було покластися.
Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою»,
– йдеться у повідомленні.
Церемонія прощання відбувається у рідному селі загиблого військовослужбовця – Владичень. О 13:00 у місцевій церкві відбудеться відспівування, а о 14:00 – похорон на цвинтарі.
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Фото: Суспiльне Одеса