В Одесі створять алею на честь загиблого воїна, що озеленював місто 

Про це на своїй сторінці повідомив одеський еколог та голова ГО “Зелений лист” Владислав Балинський.

За його словами, ідея висадити алею пам’яті на честь Бориса Айзенберга належить архітектору Костянтину Ємельянову.

До ініціативи висадити алею Айзенберга також долучилося багато друзів загиблого воїна.

Але поки що не визначилися з місцем створення алеї. Тому Балинський просить одеситів ділитися ідеями з цього приводу.

Місце має бути публічним, загальнодоступним, і хотілося б звісно щоб КП “Міськзелентрест” міг взяти дерева під обслуговування, –

висловив побажання екоактивіст.

Також Балинський розповів, що дерева планують брати з розплідника, якому Борис Айзенберг присвятив вісімнадцять років свого життя – «Сад проект» у Фонтанці».

На думку Балинського, алея повинна максимально вписуватися в міське середовище і навколишній простір.

Нещодавно ми писали, що на честь загиблого на війні воїна 28-ї ОМБ імені Лицарів Зимового Походу Бориса Айзенберга у Доброславі висадять сотню деревоподібних півоній. Саджанці рослин подарував громаді батько Бориса.

Нагадаємо, Борис Айзенберг, капітан четвертого стрілецького батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Борис Айзенберг (позивний «Борисович»), загинув 13 липня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання.

У мирному житті «Борисович» був ландшафтним дизайнером, займався будівництвом та розведенням декоративних порід дерев у власному дендрарії. А вже на фронті збирав гербарій і малював акварелі квітів на ящиках з-під боєкомплекту.

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