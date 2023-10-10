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Молодий водолаз із Одеської області віддав життя за Україну: історія Героя

Молодий водолаз із Одеської області віддав життя за Україну: історія Героя

Івану Сайтарли на момент загибелі було лише 29 років. Його життя обірвалося у бою за визволення Херсонської області. До повномасштабного російського вторгнення молодик працював водолазом. А на фронті став розвідником.

Про загибель Івана Сайтарли повідомили у Болградській міській раді. А як проходило прощання з Героєм та його історію, розповіло інтернет-видання “Махала”.

Попрощатися з Іваном Сайтарли прийшли 8 жовтня майже всі жителі села Владичень Болградського району.

похорон івану Сайтарли

Попрощатися з Іваном Сайтарли прийшло 8 жовтня майже все село Владичень, звідки герой був родом.

Народився Герой у 1993 році. Після школи отримав спеціальність фельдшера, але в 2014 році добровольцем пішов захищати Україну на Донбасі, куди вже тоді вперше вторглися російські війська.

Іван більше трьох провів в армії, захищав у складі бригади морської піхоти Донецьку та Луганську області, звільняв Маріуполь. За цей час кілька разів був поранений.

Іван Сайтарли з позивним "Болгар"

Іван Сайтарли з позивним “Болгар”, за спогадами рідних і близьких, був доброю і веселою людиною, душею будь-якої компанії.

Але в 2018 році захисник повернувся до громадянського життя і втілив свою дитячу мрію в реальність – став працювати водолазом на одному з підприємств у Миколаєві. Але коли 24 лютого 2022 року російська орда знову вторглася на землю України, Іван Сайтарли одразу записався добровольцем до 123-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Там він служив розвідником, звільняв Миколаївську та Херсонську області.

Загинув захисник 21 червня. Під час бойового завдання до човна, де він був, потрапив ворожий снаряд. Після цього його вважали зниклим безвісти.

Родичі та друзі вірили, що Іван зумів вибратися з човна, і, можливо, перебуває в полоні. Але 5 жовтня сім’ї Івана повідомили страшну звістку: тіло знайдено.

Прощання з воїном пройшло в його рідному будинку на вулиці Озерній. Після цього тіло бійця відспівали у місцевому храмі та з почестями поховали на місцевому цвинтарі.

Нагороди Івана Сайтарли

Нагороди Івана Сайтарли.

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