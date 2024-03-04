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Трагедія в Одесі 2 березня: що відомо про стан постраждалих

Трагедія в Одесі 2 березня: що відомо про стан постраждалих

Унаслідок терористичного удару російських окупантів по дев’ятиповерховому будинку на проспекті Добровольського постраждали десятки людей, двоє з них – у важкому стані.

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської ОДА.

Загалом під завалами постраждало 20 осіб, зокрема одна вагітна.

На стаціонарному лікуванні перебувають троє людей, двоє – у реанімації, їхній загальний стан важкий. Ще одна людина в стані середнього ступеня тяжкості лікується в травматологічному відділенні.

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У ніч на суботу, 2 березня 2024 року, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів. 7 “шахедів” вдалося збити, але один дрон прилетів у житлову дев’ятиповерхівку, повністю зруйнувавши один із під’їздів.

Майже дві доби рятувальники, служби взаємодії, волонтери, громадські організації та небайдужі громадяни працювали, допомагали та підтримували одне одного. На жаль, дива не сталося.

Унаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинули 12 людей, п’ятеро з них – діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата і Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Ця трагедія стала в Одесі наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Раніше ракетний удар по ЖК “Тірас” 23 квітня 2022 року забрав життя 8 осіб, зокрема вагітної жінки і 3-місячної дівчинки Кіри.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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