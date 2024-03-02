Новини Одеси та Одеської області

Дива не трапилося: російські вбивці позбавили життя мати з немовлям (відео)

Дива не трапилося: російські вбивці позбавили життя мати з немовлям (відео)

Чим довше продовжуються пошуково-рятувальні роботи в Одесі на місці прильоту дрону російських терористів у житлову багатоповерхівку, тим більше відкривається страшних подробиць: кілька хвилин тому з-під завалів витягли тіло жінки та немовля. Загиблих вже семеро.

Таким чином, кількість жертв російської атаки збільшилась до семи осіб, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«З-під завалів тільки що дістали тіло жінки… Поряд із тілом жінки також виявлено тіло немовля. Жертв атаки вже семеро»,

– написав Кіпер.

Нагадаємо, вранці кореспондентові «Одеського життя» вдалося поспілкуватися з одеситкою Сарою, яка розповіла, що чекає результатів пошуку своїх родичів – молодої мами та її тримісячного сина.

Також місцеві Телеграм-канали писали про «хлопця в ковдрі» – чоловіка цієї жінки, який цілий день чекав, коли зі зруйнованого будинку дістануть його дружину з маленькою дитиною.

Одеська родина сподівалася на диво… Але, як бачимо, не сталося…

Пошукова операція продовжується. Усі відповідні служби працюють. А «Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.

Нагадаємо, вранці з-під завалів будинку в Одесі дістали тіло трирічної дитини.

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