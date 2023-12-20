Безліч перейменувань вулиць і демонтаж об’єктів: результати останньої історико-топонімічної комісії в Одесі

Про це повідомив на своїй facebook-сторінці одеський історик і член історико-топонімічної комісії Олександр Бабич.

Він розказав, що на комісії було розглянуто понад 70 питань.

Проголосували члени комісії за перейменування вулиць на честь героїв України – Віталія Блажка (вул. Махачкалинська), Дениса Максишко (вул. Марії Демченко), Ігоря Бедзая (вул. Якутська), Валерія Самофалова (вул. Каманіна).

Також в Одесі з’являться вулиці названі на честь великих історичних постатей – контрадмірал Остроградського (вул. Макарова), Петра Болбочана (вул. Мічуріна), гетьмана Сагайдачного (Лідерсовський бульвар).

Бабич розказує, що Лідерсовський хотіли назвати на честь письменника Нечуя-Левицького. Але комісія вирішила що там море і постать Сагайдачного більш доречна.

Також в Одесі з’являться вулиці на честь міст, які зазнали найбільших руйнувань та катувань мирного населення окупантами – вулиці Бахмутська та Маріупольська.

Вулицю Білоруську перейменують на вул. Кастуся Калиновського. Це буде подяка білоруським добровольцям, які воюють за Україну в полку ім. Кастуся Калиновського.

Змінить назву й Піонерський провулок. Він буде називатися Пластовим.

Декілька вулиць перейменують на честь одеських скульпторів та архітекторів. Вулиця Писарева стане вулицею Бориса Едуардса, вул. Леванєвського – вул. Юрія Дмитренка, а пров. Леванєвського стане пров. Фелікса Гонсіоровського.

Площа Льва Толстого стане площею Менделе Мойхер Сфоріма, а вул. Льва Толстого стане вул. Шолом-Алейхема.

Також Бабич розказав, що він запропонував, аби Пушкіних стало менше на одиницю міського простору. Сквер Пушкіна буде сквером Рози вітрів, приберуть Тінь Пушкіна і вуличну скульптуру від будинку-музею на Пушкінський,13.

На жаль не прийняли мою пропозицію повернути вулиці Пушкінській її історичну назву – Італійська. Але тут будуть радитися з ЮНЕСКО, бо ще я пропонував Жуковського перейменувати в вул. Лесі Українки (вона там жила), та Буніна замінити на її історичну назву Поліцейська, –

поділився своїми поглядами Олександр Бабич.

Маленькі провулки Іванова продовжують “перегравати” в Мерло і Каберне. Оскільки там багато маленьких провулків з подвійними назвами, то там складається винний мікрорайон.

Також на комісії проголосували за демонтаж орденів Леніна та Золотої зірки з монумента на пл. 10 Квітня.

А в ЖК “Альтаїр” розібралися з провулками. Тепер їм нададуть назви та окрім цього там з’явиться можливість зробити розмітку й встановити світлофори.

В парку Перемоги дадуть назви ще двом алеям – алея Добровольців та алея Рятувальників.

Члени комісії відхилили пропозицію про дошку на пам’ятнику Стефану Джевецькому на просп. шевченка. Там мали згадати “меценатів” – Ківалова, Боделана, Гриневецького, Співака і т.п.

Також в Одесі не буде вулиць на честь вченого Бориса Патона, голови ради адвокатів Одеської області Йосипа Бронза, художника-реставратора Аліка Мірзоєва. Оскільки з дати їх смерті не пройшло 10 років.