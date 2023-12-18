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Ще одна спроба: в Одесі знову голосуватимуть за перейменування вулиць

Ще одна спроба: в Одесі знову голосуватимуть за перейменування вулиць

На наступному засіданні Одеської міської ради депутати будуть розглядати назви 84-х вулиць, які мають бути змінені. За частину з них раніше депутати вже відмовлялися голосувати позитивно.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Серед перелічених топонімів Одеси, які мають змінити свою назву, залишилися у переліку “фруктові” назви, які на минулій сесії забракував депутат Роман Сеник, назвавши варіанти нових назв “слабенькими”.

переименование улиц

Переименование улиц

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Нагадаємо, депутати провалили попереднє перейменування, оскільки не розуміли, чому вулиці мають носити назви Персикова, Обліпихова, Сливова, Томатна.

Водночас не прийняте депутатами рішення не дає змогу змінити й інші топоніми, які запропонувала історико-топонімічна комісія та за які проголосували одесити.

Мова йде про вулицю Генерала Бочарова, яка матиме назву на честь Героя України Владислава Бувалкіна.

Найбільша кількість об’єктів, які змінять назви, знаходиться у Хаджибейському районі Одеси – 37, у Пересипському районі — 30, Київському — 12 та у Приморському — п’ять.

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