Ще одна спроба: в Одесі знову голосуватимуть за перейменування вулиць

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Серед перелічених топонімів Одеси, які мають змінити свою назву, залишилися у переліку “фруктові” назви, які на минулій сесії забракував депутат Роман Сеник, назвавши варіанти нових назв “слабенькими”.

Нагадаємо, депутати провалили попереднє перейменування, оскільки не розуміли, чому вулиці мають носити назви Персикова, Обліпихова, Сливова, Томатна.

Водночас не прийняте депутатами рішення не дає змогу змінити й інші топоніми, які запропонувала історико-топонімічна комісія та за які проголосували одесити.

Мова йде про вулицю Генерала Бочарова, яка матиме назву на честь Героя України Владислава Бувалкіна.

Найбільша кількість об’єктів, які змінять назви, знаходиться у Хаджибейському районі Одеси – 37, у Пересипському районі — 30, Київському — 12 та у Приморському — п’ять.