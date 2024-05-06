Анекдот дня: за що не люблять євреїв

І, не змінюючи нашої традиції, пропонуємо розпочати цей день із порції одеського гумору:

Рабин, по закінченні молитви в синагозі, звертається до євреїв:

– Люди! Я зрозумів, чому нас багато хто не любить! Ми не вміємо пити горілку. Ось завтра нехай кожен принесе по пляшці горілки, все виллємо у спільний котел – і вчитимемося пити.

Абрам приходить додому, каже Сарі: так мовляв і так, завтра треба принести пляшку – ну і так далі. Сара йому й каже:

– А ти, Абраме, візьми пляшку води. Повний котел горілки – хто там помітить?

Так і зробив. Наступного дня підходять євреї по черзі до казана, кожен виливає горілку. Рабин бере кухар, розмішує, зачерпує, пробує…

Сумним поглядом обводить синагогу і каже:

– Дааа… Такі за це нас багато хто і не любить…

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