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Анекдот дня: за що не люблять євреїв

Анекдот дня: за що не люблять євреїв

Усім доброго ранку! І з початком нового робочого тижня (ех, був би і цей день вихідним, якби не… але не будемо про сумне). І нехай цей понеділок виявиться для вас найлегшим, безтурботним і водночас вельми плідним днем.

І, не змінюючи нашої традиції, пропонуємо розпочати цей день із порції одеського гумору:

Рабин, по закінченні молитви в синагозі, звертається до євреїв:
– Люди! Я зрозумів, чому нас багато хто не любить! Ми не вміємо пити горілку. Ось завтра нехай кожен принесе по пляшці горілки, все виллємо у спільний котел – і вчитимемося пити.
Абрам приходить додому, каже Сарі: так мовляв і так, завтра треба принести пляшку – ну і так далі. Сара йому й каже:
– А ти, Абраме, візьми пляшку води. Повний котел горілки – хто там помітить?
Так і зробив. Наступного дня підходять євреї по черзі до казана, кожен виливає горілку. Рабин бере кухар, розмішує, зачерпує, пробує…
Сумним поглядом обводить синагогу і каже:
– Дааа… Такі за це нас багато хто і не любить…

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