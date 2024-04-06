Анекдот дня: чим євреї відрізняються від росіян

Екскурсія по пеклу. У двох котлах варяться грішники. Біля одного котла — ватага чортів із вилами, а біля іншого — нікого.

— Чому ви всі біля одного котла?

— Так тут євреї варяться. Варто на секунду відійти, як вони всі збираються, підсаджують один одного, один вилізе — інших витягує. Якщо їх не вартувати — всі розбіжаться!

— А чому тоді другий котел не охороняєте?

— Там варяться росіяни. Чудові хлопці! Якщо один пробує втекти, інші тягнуть його назад: «Ти че, кращим за нас бути хочеш?!»

*****

— Що це за станція?

— Одеса

— А чому ми так довго стояли?

— Тепловоз міняли

— Міняли? А на що?

— Як що? На тепловоз!

— І що, поміняли-таки?

— Так!

— Так на так?! А ви впевнені, що це була Одеса?!

*****

Сидять двоє жебраків. Перед кожним із них капелюх і напис. В одного: «Подайте бідному єврею», у другого: «Подайте бідному арабу». Капелюх першого порожній, а в капелюсі другого купа грошей.

Перехожий підходить до єврея, кидає гроші й каже:

— Слухай, зміни напис, інакше залишишся голодним.

Коли перехожий пішов, єврей повернувся до свого сусіда і сказав:

— Ти зрозумів, Ізя? Ця людина буде вчити нас комерції!

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