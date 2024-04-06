Анекдот дня: чим євреї відрізняються від росіян

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.
Екскурсія по пеклу. У двох котлах варяться грішники. Біля одного котла — ватага чортів із вилами, а біля іншого — нікого.
— Чому ви всі біля одного котла?
— Так тут євреї варяться. Варто на секунду відійти, як вони всі збираються, підсаджують один одного, один вилізе — інших витягує. Якщо їх не вартувати — всі розбіжаться!
— А чому тоді другий котел не охороняєте?
— Там варяться росіяни. Чудові хлопці! Якщо один пробує втекти, інші тягнуть його назад: «Ти че, кращим за нас бути хочеш?!»
*****
— Що це за станція?
— Одеса
— А чому ми так довго стояли?
— Тепловоз міняли
— Міняли? А на що?
— Як що? На тепловоз!
— І що, поміняли-таки?
— Так!
— Так на так?! А ви впевнені, що це була Одеса?!
*****
Сидять двоє жебраків. Перед кожним із них капелюх і напис. В одного: «Подайте бідному єврею», у другого: «Подайте бідному арабу». Капелюх першого порожній, а в капелюсі другого купа грошей.
Перехожий підходить до єврея, кидає гроші й каже:
— Слухай, зміни напис, інакше залишишся голодним.
Коли перехожий пішов, єврей повернувся до свого сусіда і сказав:
— Ти зрозумів, Ізя? Ця людина буде вчити нас комерції!
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