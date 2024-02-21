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Анекдот дня: про євреїв та штучний інтелект

Анекдот дня: про євреїв та штучний інтелект

Доброго ранку і, можна сказати, з екватором робочого тижня всіх причетних! Важко розплющити очі і вставати на роботу?.. Ну а шо робити? А «Одеське життя» намагатиметься надати вам бадьорості за допомогою нашого традиційного анекдоту.

Як відомо, у наше життя чим далі, тим більше входить це диво техніки – штучний інтелект… А якщо хтось із ним досі не познайомився, наполегливо радимо це зробити: обіцяємо, не пошкодуєте! Ось і ортодоксальні євреї це зробили, але що з цього вийшло?

В Ізраїлі ортодоксальні євреї почали використовувати штучний інтелект для обходу технічних обмежень під час Шаббату. Через місяць штучний інтелект виявив, що він єврей по материнській лінії і таки перестав працювати!

Карикатура про штучний інтелект

Штучний інтелект, карикатура

Ми маємо не менш забавні анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ

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