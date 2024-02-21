Анекдот дня: про євреїв та штучний інтелект

Як відомо, у наше життя чим далі, тим більше входить це диво техніки – штучний інтелект… А якщо хтось із ним досі не познайомився, наполегливо радимо це зробити: обіцяємо, не пошкодуєте! Ось і ортодоксальні євреї це зробили, але що з цього вийшло?

В Ізраїлі ортодоксальні євреї почали використовувати штучний інтелект для обходу технічних обмежень під час Шаббату. Через місяць штучний інтелект виявив, що він єврей по материнській лінії і таки перестав працювати!

Ми маємо не менш забавні анекдоти: