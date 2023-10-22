Анекдот дня: Роза Марківна та «кофэ»

Усім доброго недільного ранку! Недільний день – день відпочинку та винятково позитивних вражень, яких від усієї вуха вам і побажаємо. І не сидіть удома – а вирушайте… та хоч би й на пляж, доки погода балує!
Але спочатку все ж таки слід прокинутися, підбадьоритися, позитивом зарядитися: випити чашку ароматної кави (або хоча б понюхати таку) і прочитати анекдот від «Одеського життя»:
– Ах, як у вас смачно пахне кофэ!
– Заходьте, Розо Марківно, не соромтеся, нюхайте на здоров’я!
Ще більше анекдотів ви знайдете тут:
- Як Хаїм і Роза проводять вихідні;
- Муся та її кулінарна майстерність;
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- Як прокидається вранці Роза Мойсіївна.