Анекдот дня: Роза Марківна та «кофэ»

Але спочатку все ж таки слід прокинутися, підбадьоритися, позитивом зарядитися: випити чашку ароматної кави (або хоча б понюхати таку) і прочитати анекдот від «Одеського життя»:

– Ах, як у вас смачно пахне кофэ!

– Заходьте, Розо Марківно, не соромтеся, нюхайте на здоров’я!

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