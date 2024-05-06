Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: за что не любят евреев

Анекдот дня: за что не любят евреев

Всем доброе утро! И с началом новой рабочей недели (эх, был бы и этот день выходным, когда бы не… но не будем о грустном). И пусть этот понедельник окажется для вас самым легким, беззаботным и в то же время весьма плодотворным днем.

И, не изменяя нашей традиции, предлагаем начать этот день с порции одесского юмора:

Раввин, по окончании молитвы в синагоге, обращается к евреям:
 Люди! Я понял, почему нас многие не любят! Мы не умеем пить водку. Вот завтра пусть каждый принесет по бутылке водки, все выльем в общий котел – и будем учиться пить.
Абрам приходит домой, говорит Саре: так мол и так, завтра надо принести бутылку – ну и так далее. Сара ему и говорит:
– А ты, Абрам, возьми бутылку воды. Полный котел водки – кто же там заметит?
Так и сделал. На следующий день подходят евреи по очереди к котлу, каждый выливает водку. Раввин берет поварешку, размешивает, зачерпывает, пробует…
Грустным взглядом обводит синагогу и говорит:
– Дааа… Таки за это нас многие и не любят…

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