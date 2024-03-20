Анекдот дня: як рабин свинину куштував

І сьогодні героїв нашого традиційного анекдоту стане… А, втім, дізнаєтесь самі:

Єврейський рабин завжди хотів спробувати свинину. Якось увечері він поїхав через все місто в найдальший від своєї синагоги ресторан і замовив ціле молочне порося. Саме тоді, коли офіціант ставив на стіл смаженого порося з яблуком у роті, рабин зауважив, що увійшла група його парафіян, і почала дивитися на нього, відкривши роти.

Рабин широко розплющує очі і каже:

– Ні, ви таки подивіться, як вони сервірують замовлені мною яблука!

***

Приходить Мойша до реби:

– Ребе, у мене таки все погано: дочка – повія, син – наркоман, дружина від мене пішла, з роботи звільнили. Що мені робити?

– Значить так: напиши на аркуші паперу «Так буде не завжди», повісь листок над ліжком і читай щоранку.

Минуло півроку.

Приходить знову до реби.

– Ребе, дякую! У мене все налагодилося: дочка одружилася, син вилікувався, дружина повернулася, а в мене успішний бізнес!

– От і славно! А скажи, листочок ще висить?

– Звичайно, ребе!

– Ну і добре. Не знімай!

Не менш цікаві анекдоти тут: