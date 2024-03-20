Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як рабин свинину куштував

Анекдот дня: як рабин свинину куштував

Доброго ранку, Одесо! «Одеське життя» бажає всім вдалого дня і не затьмарять його повітряні тривоги та інший негатив. А щоб уникнути негативу, давайте почнемо день із позитиву.

І сьогодні героїв нашого традиційного анекдоту стане… А, втім, дізнаєтесь самі:

Єврейський рабин завжди хотів спробувати свинину. Якось увечері він поїхав через все місто в найдальший від своєї синагоги ресторан і замовив ціле молочне порося. Саме тоді, коли офіціант ставив на стіл смаженого порося з яблуком у роті, рабин зауважив, що увійшла група його парафіян, і почала дивитися на нього, відкривши роти.
Рабин широко розплющує очі і каже:
– Ні, ви таки подивіться, як вони сервірують замовлені мною яблука!

Рабин та свинина, анекдот

***

Приходить Мойша до реби:
– Ребе, у мене таки все погано: дочка – повія, син – наркоман, дружина від мене пішла, з роботи звільнили. Що мені робити?
– Значить так: напиши на аркуші паперу «Так буде не завжди», повісь листок над ліжком і читай щоранку.
Минуло півроку.
Приходить знову до реби.
– Ребе, дякую! У мене все налагодилося: дочка одружилася, син вилікувався, дружина повернулася, а в мене успішний бізнес!
– От і славно! А скажи, листочок ще висить?
– Звичайно, ребе!
– Ну і добре. Не знімай!

Анекдот про рабина

Не менш цікаві анекдоти тут:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk