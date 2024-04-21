Анекдот дня: про рабина та його сусідів

Усім привіт і з добрим ранком неділі! Бажаємо в цей день усім чудово відпочити (і нехай не потурбують ваш сон ні “шахеди”, ні сусіди!) і взагалі провести цей день із максимальною користю.
Ну і як без традиційної порції доброго одеського гумору? Правильно, ніяк!
До рабина приходить чоловік і каже:
– Ребе, я приїхав у відрядження, у мене з собою велика сума грошей. Містом з нею ходити небезпечно. Чи можна я залишу ці гроші у вас? А за кілька днів я їх заберу.
– Звичайно, шановний! Я зараз покличу сусідів, і ви при них як свідках передасте ваші гроші мені на зберігання.
Ребе покликав сусідів:
– Сусіди, – сказав він, – бачите, ця людина передала мені на зберігання певну суму грошей?
– Бачимо, – відповіли сусіди.
– Тоді можете йти.
Сусіди пішли. І відрядженний теж.
Він прийшов за кілька днів і сказав:
– Ребе, я хотів би отримати свої гроші.
– Які гроші? – здивувався ребе.
– Які я залишив вам на зберігання!
– Ви – мені?
– Так, при свідках.
– Якіх свідках?
– Ваших сусідах.
– Ну, якщо ви мені не вірите, то давайте покличемо сусідів і запитаємо у них.
Покликали сусідів.
– Сусіди, – сказав ребе, – це людина стверджує, що при вас передав мені на зберігання велику суму грошей. Ви щось бачили?
– Ні, ребе, – відповіли сусіди. – Ми нічого не бачили.
Ребе відпустив сусідів, і коли вони пішли, відкрив ящик столу, дістав гроші і вручив їх господареві, який був уже в передінфарктному стані.
– Ребе, – здивувався він. – Але навіщо ж ви влаштували всю цю виставу?
– А щоб ви знали, які у міні сусіди!
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