Анекдот дня: про рабина та його сусідів

Ну і як без традиційної порції доброго одеського гумору? Правильно, ніяк!

До рабина приходить чоловік і каже:

– Ребе, я приїхав у відрядження, у мене з собою велика сума грошей. Містом з нею ходити небезпечно. Чи можна я залишу ці гроші у вас? А за кілька днів я їх заберу.

– Звичайно, шановний! Я зараз покличу сусідів, і ви при них як свідках передасте ваші гроші мені на зберігання.

Ребе покликав сусідів:

– Сусіди, – сказав він, – бачите, ця людина передала мені на зберігання певну суму грошей?

– Бачимо, – відповіли сусіди.

– Тоді можете йти.

Сусіди пішли. І відрядженний теж.

Він прийшов за кілька днів і сказав:

– Ребе, я хотів би отримати свої гроші.

– Які гроші? – здивувався ребе.

– Які я залишив вам на зберігання!

– Ви – мені?

– Так, при свідках.

– Якіх свідках?

– Ваших сусідах.

– Ну, якщо ви мені не вірите, то давайте покличемо сусідів і запитаємо у них.

Покликали сусідів.

– Сусіди, – сказав ребе, – це людина стверджує, що при вас передав мені на зберігання велику суму грошей. Ви щось бачили?

– Ні, ребе, – відповіли сусіди. – Ми нічого не бачили.

Ребе відпустив сусідів, і коли вони пішли, відкрив ящик столу, дістав гроші і вручив їх господареві, який був уже в передінфарктному стані.

– Ребе, – здивувався він. – Але навіщо ж ви влаштували всю цю виставу?

– А щоб ви знали, які у міні сусіди!

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