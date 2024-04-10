Анекдот дня: як Сарочка 3 рази на Привоз бігала

Визнайте: як часто ви відвідуєте наш Привоз? Але в будь-якому разі до героїні нашого сьогоднішнього анекдоту вам ще, ох, як далеко!..

– Сарочка, ось дивлюся я на вас і дивуюсь. Ви ж уже втретє за годину бігаєте на Привоз. А навіщо?

– Та я схуднути вирішила!

– ???

– Та за дієтою бігаю!

– А навіщо тричі?

– Та з однією дієтою не наїдаюся. Тому худну таки одразу за трьома!

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