Анекдот дня: як Сарочка 3 рази на Привоз бігала

З добрим ранком і гарного настрою! А тим, у кого він не дуже гарний, наполегливо радимо терміново це виправити – ранковою зарядкою, кавою, що бадьорить, зі смаколиками, ну і, звісно ж, “зарядившись” порцією одеського гумору.
Визнайте: як часто ви відвідуєте наш Привоз? Але в будь-якому разі до героїні нашого сьогоднішнього анекдоту вам ще, ох, як далеко!..
– Сарочка, ось дивлюся я на вас і дивуюсь. Ви ж уже втретє за годину бігаєте на Привоз. А навіщо?
– Та я схуднути вирішила!
– ???
– Та за дієтою бігаю!
– А навіщо тричі?
– Та з однією дієтою не наїдаюся. Тому худну таки одразу за трьома!
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