Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: оселедець на Привозі, або маркетинг по-одеськи

Анекдот дня: оселедець на Привозі, або маркетинг по-одеськи

Ранок добрий (ну, сподіваємося)! …Здавалося б, приводів для радості, жартів та сміху у нас все менше й менше… Проте припиніть так думати, адже це далеко не так! Не забуваємо: наш неперевершений одеський гумор – це хоч і не «Таурус», але теж зброя. Тож починаємо день із позитиву, незважаючи й не дивлячись.

І оскільки сьогодні день вихідний і для багатьох «базарний», то давайте на базар і вирушимо. На наш легендарний Привоз:

Молода людина, ви тільки подивіться, який оселедець! Це ж чистий Пікассо!
– Подивився, скоріше Далі. Дякую.
– Що означає дякую? Ви тільки гляньте, вона на вас теж дивиться та посміхається! Купуйте оселедець, його можна не тільки їсти, але й дружити!
– Спасибі, мені не потрібно.
– Припиніть говорити такі речі! Такий оселедець потрібний усім! У неї ікра, вона вагітна! Ви купите одну оселедечку, а отримуєте цілий майбутній одвірок!
– Пані, але мені правда не потрібний оселедець, я прийшов за овочами…
– А що овочі не дозволяють вам купити оселедця? Не слухайте їх, беріть, побачите, яке це щастя!
– Ну, гаразд, давайте…
– Беріть дві, одній їй буде нудно.
– Добре давайте дві…
Ось і правильно, от і на здоров’я! Три, значить, три…

Анекдот про рибу на Привозі

***

На Привозі:
– Купуйте своїй дружині троянди!
 – У мене немає дружини.
– Тоді своїй нареченій!
– Але я не маю нареченої…
– Купіть таки на радощах, що ви маєте таке спокійне життя…

Цибуля на Привозі

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