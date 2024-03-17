Анекдот дня: оселедець на Привозі, або маркетинг по-одеськи

І оскільки сьогодні день вихідний і для багатьох «базарний», то давайте на базар і вирушимо. На наш легендарний Привоз:

Молода людина, ви тільки подивіться, який оселедець! Це ж чистий Пікассо!

– Подивився, скоріше Далі. Дякую.

– Що означає дякую? Ви тільки гляньте, вона на вас теж дивиться та посміхається! Купуйте оселедець, його можна не тільки їсти, але й дружити!

– Спасибі, мені не потрібно.

– Припиніть говорити такі речі! Такий оселедець потрібний усім! У неї ікра, вона вагітна! Ви купите одну оселедечку, а отримуєте цілий майбутній одвірок!

– Пані, але мені правда не потрібний оселедець, я прийшов за овочами…

– А що овочі не дозволяють вам купити оселедця? Не слухайте їх, беріть, побачите, яке це щастя!

– Ну, гаразд, давайте…

– Беріть дві, одній їй буде нудно.

– Добре давайте дві…

Ось і правильно, от і на здоров’я! Три, значить, три…

***

На Привозі:

– Купуйте своїй дружині троянди!

– У мене немає дружини.

– Тоді своїй нареченій!

– Але я не маю нареченої…

– Купіть таки на радощах, що ви маєте таке спокійне життя…

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