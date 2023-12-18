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Анекдот дня: що можна їсти на дієті?

Анекдот дня: що можна їсти на дієті?

Привіт, Одеса, одесити і всі, хто приєднався до таких! Сподіваємося, вихідні у всіх пройшли непогано і можна з новими силами починати роботу. А тих, хто до кінця року трохи втомився, нехай гріє думка про прийдешні свята.
Ну, і за традицією, що склалася, без ранкового анекдоту ми вас, само собою, не залишимо!

Отже, до Нового року все менше і менше днів… І хоч і непрості нині часи, а все ж таки свято. І багатьом милим дамам напевно хочеться виглядати на всі сто. І хтось, напевно, навіть сів заради цього на дієту. Цим же переймалася і героїня нашого сьогоднішнього анекдоту. Тільки ось чоловік її чомусь не в захваті:

– Арончик, я прочитала в інтернеті, що в жодній дієті не заборонено їсти осетрину, крабів, лобстерів, червону та чорну ікру.

– Боже ж мій, Цілечко! А шо ж так розмінюватися на дрібниці? Їж вже одразу гроші!

Продавець на дієті

Розочка і Семен

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Редакція ПРОФІЛЬ

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