Анекдот дня: що можна їсти на дієті?

Отже, до Нового року все менше і менше днів… І хоч і непрості нині часи, а все ж таки свято. І багатьом милим дамам напевно хочеться виглядати на всі сто. І хтось, напевно, навіть сів заради цього на дієту. Цим же переймалася і героїня нашого сьогоднішнього анекдоту. Тільки ось чоловік її чомусь не в захваті:

– Арончик, я прочитала в інтернеті, що в жодній дієті не заборонено їсти осетрину, крабів, лобстерів, червону та чорну ікру.

– Боже ж мій, Цілечко! А шо ж так розмінюватися на дрібниці? Їж вже одразу гроші!

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